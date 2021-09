Pierre-Emerick Aubameyang s’empare des filets alors qu’Arsenal remporte la première victoire de la saison avec une victoire décousue sur Norwich pour alléger la pression sur Mikel Arteta

in

Arsenal a obtenu sa première victoire de la saison alors qu’un but décousus de Pierre-Emerick Aubameyang a coulé Norwich et a allégé la pression sur Mikel Arteta.

L’international gabonais a tapé dans un filet vide à la suite d’un bon travail de Nicolas Pepe, avec un contrôle VAR contre un hors-jeu en faveur des Gunners.

.

Aubameyang a inscrit le premier but d’Arsenal de la saison

.

Arteta sera tellement soulagée

Cela signifie qu’Arsenal a finalement récolté ses premiers points de la saison après trois performances désespérément décevantes lors de la saison 2021/22.

Ils ont été battus par Brentford 2-0 lors de la première journée, avant que Chelsea ne les batte à domicile sur le même score et que Manchester City ne les batte 5-0 à l’Etihad.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les principaux sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.