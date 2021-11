Pierre-Emile Hojbjerg a expliqué son raisonnement pour ne pas célébrer son but lors de la victoire 2-1 de Tottenham contre Leeds United.

Les Spurs ont riposté après un but pour assurer à Antonio Conte sa première victoire en Premier League en tant qu’entraîneur-chef du club.

.

Conte a déjà supervisé ses trois premiers matchs en charge alors qu’il cherche à ramener les Spurs à la victoire

Hojbjerg a égalisé le match pour les Spurs avant l’heure de jeu alors qu’il décochait un tir dévié devant le gardien de Leeds IIIan Meslier.

Le milieu de terrain danois a refusé de célébrer et il a agité les bras, exhortant ses coéquipiers à revenir sur la ligne médiane.

Et il attribue cette réaction à sa mentalité de gagnant.

« En fait, j’étais un peu ennuyé parce que nous aurions dû marquer quelques fois auparavant et que le match ne se passait pas bien techniquement », a déclaré Hojbjerg.

getty

Ce n’était pas une jolie frappe mais c’était un égaliseur crucial de Hojbjerg

« Donc, c’était plus comme » j’ai marqué mais revenons et en obtenons un autre » parce qu’à domicile un match nul que je n’allais jamais célébrer. Je ne fais que célébrer les victoires et nous l’avons fait.

La célébration passionnée de Conte sur la ligne de touche était nettement différente de celle du Danois, mais il comprend pourquoi.

« L’élan va de notre côté et c’est à ce moment-là que vous devez exécuter et vraiment essayer de tuer le jeu lorsque l’élan est de votre côté », a-t-il déclaré.

«Je pense que nous l’avons fait. Je pensais que nous aurions dû être plus cliniques et nous avons gagné 2-1, ce qui était si important.

.

Hojbjerg a célébré son premier match contre Aston Villa plus tôt cette saison

Les Spurs ont connu une mauvaise première mi-temps et ont été hués par des sections du soutien à domicile, mais l’ancien milieu de terrain de Southampton ne blâme pas les fans pour leur réaction.

«Je le comprends en quelque sorte. J’espère que cela ne se reproduira plus, mais je comprends qu’il y a des exigences élevées, une pression élevée », a-t-il déclaré.

« Les fans ont de grandes attentes parce que nous sommes une grande équipe, donc je prends cela comme un compliment. Nous sommes ici pour bien performer et laisser les fans célébrer, ce qui est le principal.

« Nous l’avons fait en deuxième mi-temps et les fans ont été incroyables en deuxième mi-temps également, alors essayons de le faire dès le début. »

.

Hojbjerg a été très important pour les Spurs cette saison

Et Hojbjerg pense que même si les Spurs ne changent pas immédiatement leurs performances, ils s’acclimatent au nouvel entraîneur Conte.

Il a ajouté : « Techniquement, ce n’était pas un match parfait de notre part. Quelques erreurs. Je dois dire que la façon de jouer de Leeds est très exigeante et très agressive.

«Ils causent ces erreurs individuelles, mais je pensais que collectivement, nous étions sortis de la seconde mi-temps de manière très agressive, avec une bonne attitude.

« Nous avons le stade avec nous, avec un soutien fantastique. Revenir comme nous l’avons fait, d’un point de vue caractère et mental, je pensais que c’était très important et très fort.

