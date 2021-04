Pierre Gasly: ​​“ Sans incidents, Lewis Hamilton gagnerait toutes les courses ”

Pierre Gasly dit que sans incidents de course, Lewis Hamilton gagnerait toutes les courses, ce qui serait «ennuyeux» pour les fans.

Hamilton et Mercedes ont été totalement dominants dans le sport depuis le début de l’ère du turbo hybride en 2014, le Britannique ayant remporté 53% de toutes les courses depuis le dernier changement majeur de réglementation dans le sport.

Gasly a bouleversé les chances de remporter sa première victoire en Formule 1 au Grand Prix d’Italie à Monza en 2020, dans lequel Hamilton est tombé au fond du terrain après avoir reçu une pénalité stop / go pour être entré dans la voie des stands lorsqu’elle était fermée.

Avec toute forme jetée par la fenêtre dans la course, Gasly a résisté à un chargement de Carlos Sainz pour remporter sa toute première victoire dans la catégorie supérieure du sport automobile.

S’il a réussi à gagner une course, le Français affirme que la monotonie d’avoir généralement le même vainqueur est «ennuyeuse» pour les fans de ce sport.

“En fin de compte, la réalité est qu’il y a des différences entre les voitures et s’il n’y aura pas d’incident de course ou de choses inattendues pendant la course, alors ce sera ennuyeux”, a déclaré Gasly.

“Et moi [don’t] Je pense que c’est pourquoi les gens regardent les courses de F1.

«De toute évidence, la Mercedes avait ses problèmes, mais il y a beaucoup de gens qui auraient pu gagner cette course – Carlos, Lando [Norris], Bottas est revenu, il était en P6 avant le milieu de la course – et personne ne l’a fait. Je pense donc que nous l’avons bien mérité.

«Quand Sergio [Perez] a gagné, Mercedes a eu toutes sortes de problèmes et vous pourriez dire la même chose. Mais je crois que vous pouvez dire la même chose tant que Lewis ne gagne pas, il y aura toujours quelque chose qui lui arrivera ou à Mercedes.

Cette domination pourrait être brisée par Red Bull cette saison, l’équipe ayant apparemment une voiture plus rapide que les Silver Arrows.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, estime que Red Bull a le package global le plus solide en 2021, Max Verstappen se qualifiant confortablement devant les Mercs à Bahreïn et ne le faisant pas en raison d’une erreur lors de son dernier tour de vol à Imola.

Gasly, quant à lui, espère plus de progrès après une dernière fois en P7 dans une course à l’envers pour le pilote AlphaTauri.

