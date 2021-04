Pierre Gasly: ​​“ Une question de temps ” jusqu’à ce que Max Verstappen soit champion du monde

Pierre Gasly pense que ce n’est qu’une «question de temps» jusqu’à ce que son ancien coéquipier Red Bull Max Verstappen devienne Champion du Monde.

Faisant ses débuts au Grand Prix d’Australie 2015 à seulement 17 ans, il est rapidement devenu évident que Verstappen avait le potentiel pour devenir l’un des principaux acteurs de la Formule 1.

Ces dernières années, le Néerlandais a ajouté de la constance à son jeu avec plus de calme et de contrôle, le tout en prévision du moment où il aurait enfin une voiture capable de défier Mercedes et Sir Lewis Hamilton pour les championnats.

Et il semble que ce moment soit venu. Red Bull et Mercedes se retrouvent au sommet du sport alors que l’équipe autrichienne cherche à mettre fin à la série de sept titres consécutifs de pilotes et de constructeurs de Mercedes, avec Verstappen en tête.

Et une fois que la voiture est capable, Gasly pense qu’un championnat du monde suivra pour Verstappen.

«Max, bien sûr, clairement. Il est déjà là et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit Champion du Monde dans une voiture qui lui permette d’être Champion du Monde », a déclaré Gasly à ..net.

Le Français a ajouté que Charles Leclerc «sera également là-haut» et bien qu’il n’ait pas souvent couru directement contre le protégé de Mercedes George Russell, Gasly peut «le voir se battre là-haut aussi».

Russell n’est pas le seul pilote dirigé par Mercedes à vouloir mener la Formule 1 dans une nouvelle génération. Esteban Ocon, actuellement dans sa dernière saison sous contrat chez Alpine, est également en lice pour un entraînement 2022 avec la formation allemande.

Mais si Gasly n’a aucun doute que Verstappen et Leclerc se battront pour les titres, il n’est pas encore convaincu d’Ocon.

«Il est un peu tôt [to say]. C’est un bon conducteur. Mais jusqu’à présent, je pense que nous devons attendre un peu plus longtemps pour voir s’il est capable de se battre », a-t-il déclaré.

«Je pense que Max et Charles en ont montré assez pour montrer qu’ils ont le potentiel d’être là-haut, c’est sûr.

Et bien sûr, Gasly a pleinement l’intention de s’insérer dans l’image de titre à un moment donné.

«Je suis dans le sport et je travaille tous les jours. Je m’entraîne tous les jours pour être un jour en mesure de me battre pour les championnats du monde », a-t-il confirmé.

«Je veux juste me battre pour les victoires et les championnats et c’est mon objectif.»

Le passage de Gasly chez Red Bull en 2019 n’a pas fonctionné, mais de retour chez AlphaTauri, son stock a considérablement augmenté avec une série de performances impressionnantes et même une victoire en course au Grand Prix d’Italie 2020.

Alors Gasly se voit-il se battre pour des victoires et des championnats avec AlphaTauri sur toute la ligne?

«Nous parlons de plusieurs années parce que de toute évidence, vous ne devenez pas comme une équipe de premier plan en un an ou deux, c’est un projet à long terme», a-t-il expliqué.

«Ils font vraiment des efforts et font beaucoup pour créer leur propre identité et être un concurrent sérieux en Formule 1. Il est trop tôt pour savoir s’ils auront tout ce dont ils ont besoin pour se battre contre des équipes comme Mercedes et Red Bull.

«Je pense qu’aujourd’hui, non, c’est une équipe trop petite. Mais alors s’ils investissent vraiment les ressources, l’argent et l’infrastructure pour le faire, alors pourquoi pas?

«Nous avons vu en MotoGP que certaines équipes d’usine ou privées peuvent se battre contre les meilleures équipes. Si le règlement va aussi dans ce sens, je pense que c’est quelque chose qui pourrait être possible. »

