Pierre Gasly « a de bonnes cartes à jouer » en Azerbaïdjan avec un rythme « surprenant »

Pierre Gasly a fait part de son optimisme avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, réalisant une excellente performance en qualifications pour prendre la 4e place sur la grille.

Le pilote AlphaTauri a causé un choc lorsqu’il est arrivé en tête du classement de la FP3, et a soutenu ce rythme en pénétrant presque dans les trois premiers – à seulement 0,002 seconde de Max Verstappen de Red Bull à Bakou.

Charles Leclerc a pris la pole position lors d’une séance de qualification entrecoupée de quatre arrêts au drapeau rouge alors que les pilotes s’écrasaient, mais Gasly se demandait s’il aurait pu sauter le Néerlandais pour le devancer au deuxième rang.

“Ce fut une journée fantastique, je dois dire”, a déclaré Gasly à Sky Sports après la séance. « Je ne pouvais pas vraiment espérer mieux. Nous étions premiers en FP3, quatrièmes en qualifications et nous nous battons pour la pole avec Ferrari, Mercedes et Red Bull, ce qui ne nous est jamais vraiment arrivé.

« Tout le week-end, étonnamment, nous avons été très, très forts. Je me sentais super bien dans la voiture et j’ai réussi à vraiment la pousser à la limite.

“Je suis content, je n’ai pas manqué [out by] beaucoup à sauter Max pour être dans les trois premiers et vous pensez toujours « aurais-je pu être un peu mieux ? »

« Mais à la fin de la journée, je pense que nous avons réalisé de très bonnes qualifications, d’autant plus que nous nous sommes concentrés un peu plus sur la course.

« Nous avons gardé deux [fresh sets of] pneus durs pour la course, ce qui ne nous a donné que quatre jeux de softs pour les qualifications. Je pense que nous sommes en bonne position et je suis très excité pour demain.

une meilleure performance Quali égale pour notre Français volant en P4 ! 👊 @PierreGASLY débriefe cette séance de qualification folle et la présente aux premiers pic.twitter.com/9of1ceZmvL – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 5 juin 2021

Gasly a eu la meilleure série de choses samedi au sein de son équipe, mais son coéquipier Yuki Tsunoda a atteint la Q3 pour la première fois de sa carrière de recrue – bien que son accident au virage 3 ait conduit au drapeau rouge qui a interrompu la séance dans le dernière partie des qualifications. Bien qu’il ait empêché Gasly d’établir un temps plus rapide, la chute de Tsunoda a également maintenu son coéquipier en position de force sur la grille, égalant son meilleur emplacement sur la grille de tous les temps.

Avec les options stratégiques et la vitesse apparemment abondantes du Français à sa disposition en Azerbaïdjan, il est convaincu que sa voiture AlphaTauri pourrait bien créer une surprise dans la course de dimanche.

“Une fois que cela clique avec votre conduite, je sais exactement ce que cela va faire, ce que je vais faire pour que cela fonctionne”, a-t-il ajouté.

« Cela répond à ce que je voulais et à ce que j’attends, donc c’est juste agréable d’y aller, de faire mon truc et le temps au tour semble toujours être assez bon ce week-end.

« P4, nous avons tiré [out] notre meilleure qualité avec l’équipe et nous avons de bonnes cartes à jouer pour demain.

