Pierre Gasly a encore deux ans de contrat avec Red Bull

Le patron du programme pilote Red Bull, Helmut Marko, a confirmé que Pierre Gasly est sous contrat jusqu’à fin 2023.

Après avoir fait ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso, Gasly a été promu dans l’équipe senior pour le début de la campagne 2019, en partenariat avec Max Verstappen chez Red Bull.

Gasly a lutté pour la forme et est finalement revenu à Toro Rosso pendant les vacances d’été de cette année-là.

Depuis lors, nous avons assisté à une résurgence du Français, qui, avec l’équipe renommée AlphaTauri, est devenu vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020, tandis que Gasly a également décroché deux autres podiums.

Une telle forme l’a remis dans la conversation pour un trajet Red Bull, et Gasly a déclaré auparavant qu’il aurait d’autres options loin de Red Bull si cette chance de rachat ne se présentait pas.

Cependant, Marko a confirmé que Gasly est bien engagé en tant que pilote Red Bull jusqu’à fin 2023.

« Il lui reste deux ans de contrat. Jusqu’à fin 2023 », a déclaré Marko à Motorsport-Total.com.

De l’extérieur, il y a eu le sentiment d’une tension persistante entre Marko et Gasly depuis ce passage raté chez Red Bull en 2019.

Gasly a déjà déclaré qu’il n’aurait jamais reçu le soutien dont il avait besoin chez Red Bull pour réussir cette étape de sa carrière, bien que son objectif ultime soit de revenir dans leur alignement.

Si cela devait se produire, Red Bull devrait être absolument sûr qu’il n’y aurait pas de répétition de cette mauvaise forme, et Marko est d’accord avec la propre conviction de Gasly qu’il opère actuellement à son plus haut niveau, et donc il n’y a pas de tel préoccupations.

“Je suis tout à fait d’accord avec lui, c’est le meilleur Gasly que nous ayons vu jusqu’à présent”, a déclaré Marko.

« Pour le moment, cette question [of a possible comeback] ne se pose pas. Mais bien sûr il y a un danger quand tu es à côté de Verstappen, tu peux voir comment [Sergio] Perez a du mal en qualifications.

« Mais Gasly a changé. J’ai eu une longue conversation avec lui récemment à Graz. Il ne réagirait pas ou ne performerait pas comme il l’a fait chez Red Bull Racing.

Gasly s’est imposé comme le chef d’équipe d’AlphaTauri, un poste dans lequel Red Bull l’apprécie grandement.

Et si Yuki Tsunoda peut atteindre un niveau de performance similaire, l’objectif deviendra alors de défier régulièrement McLaren et Ferrari.

“Oui, ce serait possible”, a répondu Marko lorsqu’on lui a demandé si deux pilotes opérant au niveau de Gasly feraient d’AlphaTauri un match pour Ferrari et McLaren.

« D’un côté, Tsunoda ne termine pas régulièrement dans les points, ce que Gasly fait déjà.

« L’autre est qu’AlphaTauri a eu deux ou trois courses où ils n’ont pas été en mesure d’exploiter le potentiel de la voiture. Mais en général, oui, c’est le but.

“Et c’est aussi la raison pour laquelle nous restons avec Gasly en tant que chef d’équipe d’AlphaTauri.”

