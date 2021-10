Pierre Gasly a été « baisé » par Red Bull et « Oncle Marko »

Pierre Gasly a été « s*****d » par Helmut Marko, dit Christijan Albers, qui estime que l’équipe de Milton Keynes est « irrespectueuse » dans la façon dont elle traite ses pilotes.

Depuis le départ de Daniel Ricciardo à la fin de la saison 2018, Max Verstappen a eu trois coéquipiers chez Red Bull.

Il a commencé avec Gasly, qui a duré 12 courses, est passé à Alex Albon et a maintenant Sergio Perez à ses côtés dans l’équipe Milton Keynes.

Gasly est l’un des trois qui a fait la une des journaux ces derniers temps, le Français admettant ouvertement qu’il n’est pas content que Red Bull l’ait oublié pour une promotion en 2022.

S’adressant à Canal Plus, il a récemment déclaré: « Je pensais que sur la base de cette année, j’aurais pu mériter une meilleure chance, mais c’est la décision, cela n’arrête pas ma motivation. »

Albers pense que Gasly a été injustement traité par Red Bull et a choisi le conseiller en sport automobile de l’équipe, Marko.

« Ce n’est pas comme si vous pouviez décider d’aller ailleurs », aurait déclaré GPFans à De Telegraaf. — Alors tu as vraiment besoin d’oncle Marko.

« Si je regarde les performances que Gasly enregistre en permanence, mais aussi la vie en dehors de la Formule 1, vous pouvez voir cette frustration qu’il se sent foutue par Red Bull. »

Mais ce n’est pas seulement Gasly qu’Albers estime avoir été injustement traité par Red Bull, le Néerlandais se souvenant du passage de Daniil Kvyat avec l’équipe senior.

« Je pense que la façon dont ils ont traité les pilotes est vraiment irrespectueuse », a-t-il poursuivi.

Retenu par Red Bull pour la saison 2016, Kvyat a terminé sur le podium du Grand Prix de Chine et une course plus tard, après un GP de Russie rempli d’accidents, a été abandonné par l’équipe.

« Qu’un homme est sur le podium et qu’il sera expulsé de la prochaine course », a-t-il déclaré. « Soyons honnêtes, cela n’a aucun sens du tout.

« C’est Helmut Marko, mais ils en ont tiré des leçons.

« Ils ont arrêté de mettre la pression sur Alexander Albon, ils n’ont pas essayé de mettre la pression sur Perez, alors ils apprennent de leurs erreurs. »

Un conducteur qui n’a jamais ressenti tout le poids de la colère de Marko est Verstappen avec Albers disant que le père du conducteur, Jos, ne le permettrait jamais.

« Je peux vous dire une chose, ils ne peuvent pas faire ça chez Max. Ils ont alors un problème avec Jos.

« Au début, vous pouviez voir que Marko voulait donner une tape de temps en temps lorsque Max est venu chez Red Bull la première année. »

