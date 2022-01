Pierre Gasly a fait un « vrai grand pas en avant » dans la saison 2021

Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, a félicité Pierre Gasly pour l’impact et les améliorations qu’il a apportées au cours de la campagne 2021.

Gasly est l’un des pilotes les plus populaires de la grille de Formule 1 et a continué à exceller dans son rôle de chef d’équipe de l’équipe sœur de Red Bull après sa rétrogradation de l’équipe senior à mi-parcours de la campagne 2019.

Depuis lors, Gasly a terminé P2 au Brésil, une victoire à Monza et, plus récemment, une place P3 au Grand Prix d’Azerbaïdjan pour potentiellement aider davantage sa cause d’être repris par une autre équipe de renom. Son chemin de retour vers Red Bull aux côtés de Max Verstappen semble bloqué.

Vous pouvez penser, compte tenu des performances exceptionnelles de Gasly et des résultats constants au cours des dernières saisons, nous assistons à un pilote qui est un article fini, mais son patron actuel Tost pense que le joueur de 25 ans n’a pas encore atteint le sommet de ses pouvoirs.

« Il a un potentiel fantastique », a déclaré Tost à GPFans.

«Ce qui est important, c’est que j’ai toujours le sentiment qu’il peut s’améliorer parce que c’est décisif alors si vous êtes à ce niveau. Si nous lui fournissons l’année prochaine une voiture compétitive, il sera là à 100 %.

Tost a ensuite révélé un certain nombre de domaines dans lesquels il pense que Gasly s’est amélioré au cours de la campagne 2021, présentant de nombreuses armes que le Français a maintenant dans son arsenal.

« De la conduite, il a maintenant l’expérience de comment régler la voiture, comment gérer les pneus, il peut lire la course, ce qui est très important, il est à la radio, les questions qu’il pose, et il a fait cette année encore un grand pas en avant, un vrai grand pas en avant.

« Encore une fois, si notre voiture fonctionne [in 2022], Il sera là. »

Gasly a accumulé le plus de points qu’il ait jamais marqué au cours d’une saison de Formule 1 en 2021, 110 points au total, aidés par le podium susmentionné à Bakou.

Il a terminé dans les points 15 fois au total et neuf de ces arrivées figuraient parmi les six premiers.