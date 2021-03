Partageant ses sentiments sur sa hache Red Bull et la mort de son ami proche Anthoine Hubert, Pierre Gasly dit que son récent article de Players ‘Tribune a été une expérience cathartique.

Le pilote AlphaTauri s’est récemment entretenu avec le Players ‘Tribune des difficultés qu’il a traversées en 2019, les qualifiant de «vérité réelle et indéniable».

Il a parlé de sa rétrogradation par Red Bull et de la façon dont, avant cela, il pensait qu’il «n’allait jamais être en forme» dans l’équipe ainsi que de la mort de «l’un de mes meilleurs amis», Hubert, dans un accident mortel en Formule 2. quelques semaines plus tard au Grand Prix de Belgique.

Un an plus tard, il était de retour à Spa, déposant des fleurs en souvenir d’Hubert, où il disait ne pas trouver de paix car «il n’y a pas de paix quand quelque chose comme ça se produit».

La semaine suivante, le Français montait sur la plus haute marche du podium, victorieux du Grand Prix d’Italie avec AlphaTauri et dédiant la victoire à son ami.

Gasly a dit sa «vérité» et dit que cela l’a aidé à avancer.

«J’ai reçu beaucoup de retours de la part de nombreuses personnes, d’autres athlètes, journalistes, fans, également de la famille d’Anthoine», a-t-il expliqué à Motorsport.com.

«C’est exactement ce que j’ai ressenti et la façon dont je voulais m’exprimer. En fin de compte, nous sommes tous des humains, je pense que parfois c’est un peu oublié dans le sport et c’est bon de le rappeler.

«Je l’ai fait pendant la saison morte, donc c’est sorti maintenant. C’est quelque chose dont j’ai discuté avec les gens de mon équipe. Il est évident que ce sont des choses dont nous avons beaucoup discuté en privé, puis certaines choses que je pense et que je ressens et qui peuvent parfois être mal comprises du monde extérieur.

«Il y avait beaucoup de choses que je voulais partager. Je pense que tout ce que j’ai partagé était assez juste. Et aussi les émotions que j’ai partagées étaient les miennes. Et parfois, il est juste plus facile de dire des choses par écrit que de parler.

« C’était important pour moi. Maintenant, au moins, je sens que j’ai fermé le chapitre et je me sens personnellement bien d’aller de l’avant et de passer de ce chapitre. C’est une page fermée pour moi. «

Le joueur de 25 ans admet que ce n’était pas facile d’exprimer ses sentiments pour le monde à lire, mais qu’il pensait que c’était quelque chose qu’il devait partager.

«Même si c’était difficile, je n’ai jamais abandonné, j’ai toujours eu une idée claire de ce que je veux et de ce que je veux accomplir dans ce sport», a-t-il déclaré.

«Et cela m’a probablement aidé à la fin. C’est donc la bonne chose à faire. Je me sens mieux maintenant. Et oui, c’est une façon dont je voulais m’exprimer.

«Je ne veux pas entrer plus dans les détails. Je pense que j’ai fait la plupart des choses et des choses que je voulais partager à propos de cette histoire.

