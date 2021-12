Pierre Gasly a «goûté» pour les créneaux de première ligne sur la grille après le départ du Qatar P2

Après avoir perdu 25 points de retard sur Alpine, Pierre Gasly admet que sécuriser la 5e place au classement est « désormais plus compliqué ».

La dernière fois qu’il était au Qatar, alors que la Formule 1 effectuait sa toute première visite sur le circuit de Losail, Gasly s’est retrouvé au départ de la course depuis la première ligne de la grille.

Le pilote AlphaTauri s’est qualifié quatrième mais a été poussé vers le haut de l’ordre après que Max Verstappen et Valtteri Bottas aient été pénalisés pour des infractions au drapeau jaune.

C’était sa première place sur la grille au premier rang depuis 2017. Et maintenant, il en veut plus.

« C’était génial d’être de retour au premier rang », a-t-il déclaré lors de l’avant-première du Grand Prix d’Arabie saoudite d’AlphaTauri. « C’était la première fois depuis que je participais à la Super Formula au Japon en 2017.

« Être sur la grille aux côtés du poleman Lewis Hamilton était très cool. J’espère qu’il y aura plus de succès de ce genre à l’avenir.

« Même si je n’ai pas réussi à le faire tout seul, nous avons frôlé les premières places sur la grille à quelques reprises cette année, et ce fut une bonne expérience.

« J’y ai pris goût. »

Le résultat de la course n’est cependant pas allé dans le sens d’AlphaTauri, Gasly déconcerté par leur manque de rythme de course.

Alors qu’il est tombé à la 11e place et que son coéquipier Yuki Tsunoda a également perdu des places pour terminer 13e, Alpine a remporté le double de points dont une 3e pour Fernando Alonso.

En tant que tel, Alpine a devancé 25 points d’AlphaTauri.

« Malheureusement, la situation du Championnat du Monde est maintenant plus compliquée car Alpine a eu un bon week-end au Qatar », a-t-il admis.

Extrêmement déçu aujourd’hui après une si belle qualification. Nous n’avions pas de rythme et nous glissions dans tous les sens, nous allons donc analyser pour revenir plus forts. Journée frustrante, mais beaucoup de points positifs à retenir de ces 3 dernières courses. Le prochain Saoudien continuera à se battre. pic.twitter.com/wc36tilaNT — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) 21 novembre 2021

S’il n’est pas impossible pour AlphaTauri de combler l’écart, Gasly concède qu’ils – et le reste du peloton – seront confrontés à un défi de taille lors de la prochaine course, le Grand Prix d’Arabie saoudite.

Prenant place sur le nouveau circuit urbain de Djeddah, les pilotes s’attaqueront à la deuxième piste la plus rapide du calendrier, avec ses 27 virages et un asphalte flambant neuf.

Et cela, dit-il, ne sera pas facile.

« Sur la base de l’expérience dans le simulateur, je m’attends à une piste extrêmement rapide en Arabie saoudite qui comprend de nombreux virages à grande vitesse, dont certains sont aveugles », a déclaré le joueur de 26 ans.

« Du point de vue du pilote, je ne m’attends pas à un match facile, également à cause de la toute nouvelle surface, sur laquelle une course n’a jamais eu lieu.

« Je pense que le parcours urbain offrira très peu d’adhérence et nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre car personne ne dispose des données pertinentes. »

« Mais nous avons montré au Qatar que nous pouvons nous adapter très rapidement, car nous étions là-haut vendredi. »

« Cependant », a-t-il ajouté, « nous devrons travailler dur pour être rapide sur un seul tour ainsi que sur une plus longue distance afin de trouver le bon compromis pour les qualifications de samedi et la course de dimanche. »