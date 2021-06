Pierre Gasly a pitié d’Hamilton à Monaco

Pierre Gasly dit qu’il avait pitié de Lewis Hamilton à Monaco, l’homme Mercedes passant la course coincé derrière lui.

le AlphaTauri pilote a poursuivi son bon début de saison la dernière fois à Monte Carlo, se qualifiant en P6 et y terminant la course pour marquer de gros points pour son équipe.

Hamilton est parti juste derrière lui après une séance de qualification décevante et n’a pas pu trouver de dépassement compte tenu de la difficulté de doubler sur le circuit. Il ne pouvait pas non plus prendre de l’avance dans les stands, son équipe l’ayant opposé trop tôt, à son grand dam.

Le Français dit qu’une telle stratégie l’a surpris et qu’il ressentait de la sympathie pour son rival.

“Lewis était dans le miroir pour… je me sentais désolé pour lui”, a-t-il déclaré aux journalistes à Bakou.

« Il était juste coincé derrière pendant 78 tours. Mais, vous savez, il n’y avait fondamentalement aucune opportunité. Et j’ai été surpris quand je les ai vu boxer avant nous, ce n’était pas la bonne chose à faire.

“Mais oui, au final, c’est mieux pour nous, nous avons réussi à marquer plus de points et je pense que c’était un très bon résultat pour l’équipe.”

oh hey Bakou c’est bon d’être de retour ! @PierreGASLY @yukitsunoda07 pic.twitter.com/spFnNIvq9j – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 3 juin 2021

Le résultat à Monaco place Gasly à 16 points pour la saison, ce qui lui suffit pour occuper la 9e place du championnat des pilotes.

La prochaine manche est à Bakou, et la dernière fois que l’équipe a couru là-bas, la voiture avait suffisamment de rythme pour que Daniil Kvyat se qualifie en P6.

Gasly en tire quelques encouragements, mais essaie de ne pas trop espérer.

“C’est une bonne piste pour l’équipe”, a-t-il ajouté.

«Daniil était très rapide la dernière fois ici. On va voir que c’est une piste rectiligne, c’est encore une fois, très particulier, assez unique, la façon dont vous configurez la voiture. Il y a quelques changements, en particulier avec la partie du château sans le trottoir. donc ça va être légèrement différent.

« Mais j’ai appris à ne pas avoir d’attentes en F1. Parce que parfois tu penses que tu vas être rapide et puis ça finit par être un week-end difficile, parfois tu penses que ça va être dur et alors c’est vraiment bien.

“Alors oui, nous allons simplement nous mettre sur la bonne voie et voir comment cela fonctionne.”

