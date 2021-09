Pierre Gasly : AlphaTauri méritait zéro point à Sotchi

Pierre Gasly a déclaré qu’AlphaTauri n’avait pas mérité de points au Grand Prix de Russie après avoir à nouveau échoué à capitaliser sur son rythme.

Ce fut un premier relais solide pour le Français alors qu’il gardait la Mercedes de Valtteri Bottas derrière, et bien qu’ils aient changé de place après les arrêts aux stands, Gasly alignait le Finlandais alors que la course atteignait ses dernières étapes.

La pluie a ensuite changé tout cela, Gasly restant à l’écart au début, un mouvement qui a prouvé sa perte alors qu’il franchissait la ligne P13, ce qui en faisait des courses consécutives sans point.

« Je pense que dans l’ensemble, nous avons fait un très bon premier relais, en gardant [Valtteri] Bottas derrière pendant 30 tours », a déclaré Gasly aux journalistes après la course.

« Et puis Carlos [Sainz] quand il a rejoint après cela, et lors du deuxième relais, nous étions juste derrière Bottas avant que la pluie ne tombe, et ils se sont arrêtés et nous avons décidé de rester en dehors.

“Malheureusement, il a terminé P5 et nous avons terminé P13, nous avons donc beaucoup perdu là-bas et nous réviserons ce que nous aurions pu faire mieux.

« Le rythme était fort à Monza, le rythme était encore fort ici, mais nous n’avons pas capatisé là-dessus.

“Donc, ce week-end, je ne pense pas que nous méritions des points parce que nous avons fait trop d’erreurs, et c’est un sport tellement difficile où il faut que tout soit parfait, je pense que nous ne le méritions pas parce que nous n’avons pas fait de travail. assez bien ce week-end, aussi simple que ça.

️ @SMitchellF1 “Lance Stroll a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir causé une collision avec Pierre Gasly. « Stroll a terminé 11e hors des points et la pénalité ne change pas sa position. »#RussianGP | #F1 – La course (@wearetherace) 26 septembre 2021

Mettez la main sur la marchandise Pierre Gasly via la boutique officielle de la Formule 1

Une collision avec Lance Stroll sur une piste de plus en plus humide n’a pas non plus aidé la cause de Gasly.

Pour cette rencontre, Stroll s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes et deux points pour sa superlicence.

“Je pense qu’il est entré dans le mur puis est revenu, puis au virage 8 a coupé ma roue arrière”, a déclaré Gasly en revenant sur l’incident.

“Je n’ai pas vu les images, mais je me suis juste retourné et puis tout à coup il m’a touché et j’ai fait tourner la voiture en gros.”

C’était encore plus une course à oublier pour Yuki Tsunoda qui a terminé 17e dans l’autre AlphaTauri, après avoir chuté au départ pour des problèmes d’équilibre.

Ces problèmes affligeraient le coureur japonais pour le reste de la course.

« Je suis allé dernier, j’ai eu du mal avec l’équilibre dans le premier tour, c’était même vraiment difficile de rester en piste », a-t-il confirmé.

“Le positionnement était également mauvais de mon côté, donc je peux beaucoup m’améliorer là-bas, mais pendant toute la course, j’ai vraiment eu du mal pour l’équilibre et il n’y avait pas de rythme sur toute la course.”