Pierre Gasly : AlphaTauri “quelque chose de spécial” à Zandvoort

Pierre Gasly a parlé d’un sentiment “spécial” dans l’équipe AlphaTauri alors qu’il prenait la 4e place au Grand Prix des Pays-Bas.

Transformant la position sur la grille où il s’est qualifié dans le même résultat de course, Gasly a obtenu son 10e pointage de la campagne 2021, égalant son décompte pour l’ensemble de la saison dernière.

Et en ce moment, toutes les parties de l’équipe ont le vent en poupe, que ce soit l’AT02 ou l’équipage lui-même.

« Je suis vraiment content pour toute l’équipe et aussi pour moi-même car P4, juste derrière les deux Mercedes et Max [Verstappen], est à peu près le meilleur que nous puissions espérer », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Nous avons fait un travail fantastique tout le week-end, la voiture était vraiment solide. j’ai apprécié [it] beaucoup parce que quand la voiture vole comme ça, c’est toujours quelque chose de spécial et de vraiment agréable.

« La voiture semble fonctionner partout dans toutes les conditions – sèche, humide et il y a un très bon mojo dans toute l’équipe, la mentalité, l’attitude.

“Et même l’énergie parce que nous nous battons avec Alpine et c’est probablement la meilleure saison que l’équipe ait jamais connue, donc ils poussent vraiment fort et c’est vraiment agréable.”

Lorsqu’il est entré en action le jour de la course, Gasly n’a pas eu peur d’essayer le spectaculaire, réussissant un dépassement sur Fernando Alonso d’Alpine à l’extérieur du virage 1.

Sachant que les opportunités de dépassement seraient limitées, Gasly a déclaré qu’il comptait sur l’élément de surprise.

« C’était vraiment sympa. Le tour précédent, j’ai vu que j’étais beaucoup plus rapide que lui dans le virage 1 », a expliqué Gasly.

“Et je voulais le surprendre parce que je savais qu’il n’y aurait pas beaucoup d’occasions de le dépasser.”

En fin de compte, Gasly a montré le rythme pour tenir confortablement à distance Charles Leclerc de Ferrari, le pilote monégasque étant légèrement déçu de franchir la ligne P5 après avoir offert peu de défi à Gasly.

Et bien que maintenir sa position sur la piste face à Ferrari n’était pas vraiment une surprise, Gasly ne s’attendait peut-être pas à s’éloigner comme il l’a fait.

“Nous savions que ce serait possible car il est extrêmement difficile de dépasser ici”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si contenir Ferrari lui avait semblé réaliste.

« Mais nous ne nous attendions probablement pas à avoir le rythme pour creuser l’écart et gérer l’écart comme nous l’avons fait.

“Je pense que dans certaines parties de la course, nous étions clairement plus rapides qu’eux, et nous nous attendions à ce qu’ils mettent un peu plus de pression [on us].

“Beaucoup de points positifs à tirer de ce week-end et c’est vraiment bien d’aller à Monza le week-end prochain avec ce bon résultat.”

tour 50/72: @yukitsunoda07 s’est malheureusement retiré de la course car l’équipe a trouvé un problème sur les données PU pic.twitter.com/kBPUlofaxO – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 5 septembre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de la Formule 1

Monza est une piste dont Gasly garde de très bons souvenirs, y ayant remporté une victoire choc en 2020.

Il a hâte de goûter à nouveau au champagne et avec l’AT02 maintenant performant sur toutes les pistes et dans diverses conditions, Monza représente une chance d’étancher sa soif.

“Il semble que la voiture fonctionne partout, donc clairement en train de se battre pour des points tout le temps”, a-t-il déclaré.

« Si nous pouvons terminer plusieurs fois devant la McLaren et la Ferrari, je ne sais pas, mais sur certaines pistes, nous avons clairement nos chances.

« Cela fait un an depuis la victoire, donc il y a eu de très bonnes courses, un autre podium à Bakou cette année, et j’espérais en quelque sorte que quelque chose se passerait à l’avant aujourd’hui pour que je puisse retrouver ce goût de champagne.

“Mais pas pour aujourd’hui – nous avons encore huit ou neuf courses, nous allons donc essayer d’y arriver.”

Le Grand Prix des Pays-Bas s’est malheureusement terminé de manière frustrante pour le coéquipier de Gasly, Yuki Tsunoda, alors maintenant le coureur japonais cherchera à passer de cette déception et à rebondir à Monza.

“J’ai eu un problème que nous avons trouvé et ce n’était pas acceptable, nous avons donc dû prendre notre retraite”, a-t-il confirmé aux journalistes.

« La course s’est bien passée. C’était difficile de dépasser, le rythme était là et le moment où j’ai eu le problème, c’est quand j’ai commencé à pousser un peu plus pour rattraper la voiture devant.

« La durée de vie des pneus était assez bonne, mais nous avons trouvé un problème et nous avons dû nous arrêter.

« J’attends avec impatience Monza. J’ai de l’expérience cette fois, donc je vais juste faire la même chose que cette semaine, augmenter le rythme.

“J’espère que cette fois nous pourrons tout mettre ensemble.”