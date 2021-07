Pierre Gasly appelle l’équipe à réviser les décisions stratégiques

in

Pierre Gasly dit que lui et son équipe doivent revoir leurs décisions stratégiques, estimant que cela leur a coûté un meilleur résultat au Grand Prix d’Autriche.

Le Français s’est lancé dans la course avec l’espoir de marquer de gros points après s’être qualifié en P6 avec une autre excellente performance samedi.

Cependant, il n’a finalement quitté le Red Bull Ring qu’avec deux points dans le dos après avoir perdu l’ordre et franchi la ligne en P9.

La raison en est, pense-t-il, que la décision a été prise de partir avec le pneu composé le plus tendre et de s’engager dans une course à deux arrêts.

“Nous pensions que nous profiterions probablement un peu plus de ces deux arrêts, et il s’est avéré que ce n’était pas idéal”, a-t-il déclaré par la suite.

« En regardant l’Aston Martin sur la même stratégie, en regardant Yuki [Tsunoda] et moi-même, nous semblions lutter un peu plus. Mais nous sommes tout de même très proches des Ferrari, qui ont eu un très bon rythme de course le week-end dernier.

« Nous avons dû nous engager vendredi soir. Nous n’avions pas l’impression d’avoir le rythme pour le faire [on medium]. En termes de stratégie, nous devons regarder les chiffres et voir notre approche du week-end.

“Mais McLaren l’a fait fonctionner, Daniel [Ricciardo] à partir de P13, a réussi à revenir assez bien avec le one-stop. Il y avait donc clairement des points positifs à faire le guichet unique, mais nous devrons le réviser. »

« Après cinq tours, j’avais déjà vraiment du mal avec l’arrière. j’ai essayé d’étendre [but it] n’était pas vraiment le pneu avec lequel courir, c’est pourquoi nous avons opté assez tôt pour le pneu dur.

Peut-être pas de schnitzel pour aujourd’hui😔 – /Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) 4 juillet 2021

Mettez la main sur la marchandise Pierre Gasly via la boutique officielle de la Formule 1

Les choses ne se sont peut-être pas parfaitement passées pour Gasly, mais il s’en est au moins bien mieux tiré que son coéquipier Yuki Tsunoda.

Parti en P7, le pilote japonais a également perdu beaucoup de places et n’a pas réussi à se frayer un chemin pour revenir dans le top 10.

Il dit qu’il savait que dimanche serait plus difficile que samedi, mais que son rythme le jour de la course était encore pire qu’il ne le craignait.

« Les qualifications étaient bonnes mais le rythme de course était horrible », a-t-il déclaré dans le paddock par la suite.

« Nous devrons donc analyser pourquoi. Je m’attendais à ce que ce soit difficile, mais je ne m’attendais pas à autant.

Il s’est rendu la vie plus difficile en écoutant deux pénalités pour avoir franchi la ligne d’entrée des stands mais n’avait pas grand-chose à dire sur ce sujet.

« Ouais, je pense… je ne sais pas pourquoi », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait du mal avec ça.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !