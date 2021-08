Pierre Gasly content d’AT, ne s’attendant pas à une surprise

Pierre Gasly ne s’attend pas à des surprises dans son avenir proche, faisant allusion à rester avec AlphaTauri pour 2022.

Pour Gasly, l’appel à Red Bull avant la campagne 2019 est arrivé trop tôt, mais depuis son retour dans l’équipe sœur, il s’est imposé comme une vedette de la grille.

Désormais vainqueur de la course, beaucoup pensaient que le Français était en lice pour remplacer Sergio Perez pour 2022, bien que cette porte ait été claquée avec la confirmation que Perez resterait chez Red Bull pour 2022.

Le Français s’est imposé comme le pilote de tête d’AlphaTauri, une équipe où l’on est heureux, et il semble qu’il restera désormais pour 2022.

“Nous avons appris qu’il ne faut jamais être trop sûr de ce qui se passe”, a déclaré Gasly, cité par The Race.

« Mais je pense que nous sommes dans une situation heureuse depuis que je suis revenu dans l’équipe en 2019, nous avons eu trois podiums ensemble et des résultats incroyables.

“Et juste la mentalité, la philosophie, la dynamique au sein de l’équipe est géniale. C’est aussi mon rôle en tant que leader d’essayer de les pousser toujours vers l’avant.

« Nous pouvons le voir maintenant, nous nous battons pour la cinquième place du championnat contre d’autres équipes, comme Aston Martin et Alpine. Il y a une belle dynamique, et c’est ce que tout le monde aime et apprécie. Et les résultats suivent aussi.

“C’est super et j’ai une très bonne relation avec Franz [Tost, AlphaTauri principal], nous sommes toujours très honnêtes que ce soit du côté sportif mais aussi du côté personnel. Donc, j’apprécie vraiment la relation que nous construisons ensemble.

« Voyons ce qui se passera dans le futur. Mais je ne pense pas que nous devrions voir de grandes surprises.

Jouer ce rôle de chef d’équipe avec AlphaTauri a développé un Gasly plus mature et plus complet.

Maintenant qu’il s’agit de se retirer dans le peloton ultra-serré du milieu de terrain pour voler un avantage, il faut beaucoup plus de réflexion.

“Il ne s’agit pas seulement de conduire la voiture qu’ils me donnent, c’est comment m’assurer qu’ils me donnent une meilleure voiture à chaque fois que je vais en piste, semaine après semaine”, a-t-il expliqué.

« C’est un processus un peu différent, cela demande un peu plus d’énergie ou un peu plus de réflexion que lorsque vous venez en tant que rookie et que vous essayez d’apprendre à travailler en équipe et à maximiser vos performances avec une voiture.

“C’est quelque chose qui est automatique maintenant, je suppose, après quelques années avec eux. Mais j’essaie de les pousser dans tous les domaines pour améliorer le package global. C’est quelque chose que j’aime et j’aime aussi la responsabilité. »

Naturellement, Gasly veut finalement se battre pour des victoires et des titres, et il a déjà dit que s’il revenait à Red Bull, il pense qu’il serait compétitif contre Max Verstappen cette fois-ci.

Donc, ils sont bien conscients de ses résultats à AlphaTauri, donc tout mouvement futur dans les formations Red Bull serait un cas où le timing serait bon.

“Ils ont évidemment vu mes résultats au cours des deux dernières années”, a déclaré Gasly.

“Et je pense que l’opportunité concerne le bon moment et s’ils sentent qu’ils doivent changer de leur côté avec Sergio et Max.

« Je marque des points, j’ai eu d’excellents résultats, probablement de meilleurs résultats que ceux que j’avais quand ils m’en ont donné l’occasion. Nous verrons donc ce qu’ils décideront.