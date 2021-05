Pierre Gasly contrarié par une pénalité “ idiote ” au Grand Prix d’Espagne

Pierre Gasly a évoqué sa frustration après avoir encaissé un penalty «idiot» de cinq secondes au départ du Grand Prix d’Espagne dimanche.

Le Français a dépassé sa place sur la grille alors que les pilotes se sont alignés pour que la course commence, les commissaires lui donnant une pénalité de cinq secondes qui a fini par avoir un impact significatif sur sa course.

Alors que le pilote AlphaTauri rentrait à la maison P10, son hold-up de cinq secondes dans son stand lui a coûté une chance de terminer plus haut au classement.

«Je ne sais pas vraiment comment me sentir», a déclaré Gasly à Sky Sports après la course. «Je suis vraiment en colère contre moi-même pour la pénalité au départ. Je ne savais pas vraiment [I went too far], J’essaye de gagner chaque millimètre que je peux et cette fois, je me suis juste trompé et je suis allé trop loin.

«C’est vraiment idiot. J’ai perdu une pénalité de cinq secondes pour cela, cela a compromis notre premier arrêt et nous aurions peut-être pu battre certains des gars.

«Nous avons terminé un dixième d’Ocon donc je sais que cela nous a coûté un point. Je ne suis pas content de moi mais le dernier relais a été très excitant avec tout, je pense que c’était plutôt bon.

Gasly a ajouté qu’il était perplexe quant à la raison pour laquelle AlphaTauri a perdu le rythme ces derniers temps, l’équipe ayant l’air d’avoir un solide package global à Bahreïn, mais lui et Yuki Tsunoda ont perdu du terrain lors des dernières courses.

Après avoir montré beaucoup de potentiel au début, un retour de seulement 10 points sur le plateau dans le championnat des constructeurs jusqu’à présent ne se sentira pas comme une juste récompense pour la force apparente de la voiture.

“Je pense [P9] est objectivement la position où nous aurions dû terminer », a poursuivi Gasly. «Je pense que dans l’ensemble, la performance n’est pas là où nous voulons qu’elle soit parce que nous semblons avoir vraiment perdu [pace] lors des deux dernières courses – à Portimao et ce week-end.

«Nous ne sommes clairement pas dans le combat avec McLaren et Ferrari, je pense que nous avons reculé dans l’ordre et nous devons comprendre exactement pourquoi, car je pense qu’il y a du potentiel, mais nous semblons juste l’avoir légèrement perdu dans les deux derniers. les courses.”

