Pierre Gasly convaincu qu’il serait au même niveau que Sergio Perez

Pierre Gasly est convaincu qu’il serait “au moins” au même niveau que Sergio Perez s’il était de retour à la place de Red Bull.

Gasly était le pilote choisi pour remplacer Daniel Ricciardo avant la saison 2019, mais son passage chez Red Bull n’a duré que 12 courses alors qu’il avait du mal à se rapprocher du même niveau que Max Verstappen vers l’extrémité pointue du peloton de Formule 1.

Les mauvais résultats de Gasly et de son remplaçant Alex Albon ont maintenant conduit Red Bull à chercher en dehors de sa propre configuration et à employer le très expérimenté Sergio Perez.

Cela a déjà apporté le succès à l’équipe en 2021, avec Perez remportant le Grand Prix d’Azerbaïdjan et enchaînant avec un autre podium en France – des réalisations que Gasly n’a pas pu cocher sa liste pendant son court séjour avec Red Bull.

Mais Gasly, qui pense qu’il est un pilote différent maintenant après sa rétrogradation à AlphaTauri, estime qu’il pourrait fournir à Red Bull les mêmes résultats que Perez s’il était de retour dans la voiture.

“Je pense que je pourrais jouer au moins aussi bien que lui”, a déclaré Gasly aux journalistes en Autriche en se comparant à Perez.

« Je travaille très dur pour devenir un pilote complet. Et je le montre aussi sur la piste. Je me bats contre Ferrari et aussi contre McLaren, et je le fais constamment.

« Je performe en qualifications et aussi pour les courses et je pense que je montre un très bon potentiel.

« Je ne pense pas qu’un autre pilote ait atteint 37 points avec AlphaTauri après sept courses.

« Dans le passé, de tels résultats étaient toujours récompensés directement par un saut vers Red Bull – ou du moins assez rapidement. »

Gasly n’a pas caché qu’il voulait une seconde chance au siège de Red Bull, mais il ne pense pas que ce sentiment soit actuellement partagé par l’équipe.

Il a dit : « J’aimerais faire ça. Mais cela arrivera-t-il ? Cela dépend si Red Bull le veut aussi. Pour le moment, je ne pense pas qu’ils en veuillent.

« Il n’y a pas encore eu de discussions à ce sujet. Mais nous devrons les avoir à un moment donné.

