Ferrari s’attendait à plus qu’une 5e et une 6e place au GP du Mexique, mais Pierre Gasly s’est assuré de briser leurs plans.

La bataille féroce pour la P3 dans le championnat des constructeurs a mis en vedette deux des équipes les plus améliorées de la Formule 1, Ferrari et McLaren.

Et avec McLaren qui traverse une période difficile au Mexique, marquant un seul point via Lando Norris, Ferrari visait une performance dommageable.

C’est quelque chose qu’ils ont réalisé, mais Ferrari ne s’attendait pas à rencontrer une résistance aussi féroce de la part de Gasly d’AlphaTauri, qui a ensuite livré un solide P4.

Leclerc et Sainz ont même échangé leurs places dans le but d’éliminer Gasly, mais en vain, donc après être revenu à leur ordre initial, Leclerc revendiquerait P5 et Sainz P6.

« Quand nous avons mis le pneu dur, j’ai eu du mal surtout dans les vingt premiers tours, je n’ai jamais vu le pneu avant gauche dans cet état et j’ai beaucoup lutté », a expliqué Leclerc avec Sky Italia.

« Carlos a un peu moins galéré alors on a fait le premier échange pour avoir la chance de dépasser Pierre, on n’y est pas parvenu, donc on a refait l’échange en fin de course.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait du résultat, Leclerc est revenu sur le sujet de la « mauvaise surprise » de Gasly, admettant que Ferrari espérait mieux au Mexique.

« Au final, nous ne sommes jamais satisfaits cette année, à part Monaco et les qualifications à Bakou peut-être quand nous nous sommes battus pour la victoire », a déclaré Leclerc.

« Mais c’est vrai que nous attendions un peu plus de ce week-end. A mon avis, la surprise est surtout Pierre, car il est allé très vite aussi en course. C’était donc une mauvaise surprise. Mais avec les pneus médium, nous sommes allés vite, nous devons comprendre ce que nous avons fait de mal avec les pneus durs.

🏁 #MexicoGP 🏁

Une belle récolte de points pour l’équipe 💪@Charles_Leclerc ➡️ P5 @Carlossainz55 ➡️ P6#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/ywYNGtDMag – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 7 novembre 2021

Sainz a déclaré qu’il avait dû décoller légèrement au départ pour éviter Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo qui étaient entrés en collision, ce qui a eu un impact sur le reste de sa course.

« Ce fut un départ difficile parce que les deux voitures ont démarré du côté sale, vous avez vu que l’adhérence était bien pire », a-t-il déclaré.

« Après ça, le freinage au virage 1 n’était pas mauvais, mais il y a eu cet incident entre Ricciardo et Bottas, j’ai dû lever le pied [off the gas] et quelques voitures m’ont dépassé.

« C’est dommage car cela a affecté un peu toute la course.

Sainz est bien sûr revenu à une position où il pourrait chercher à défier Gasly, mais comme son coéquipier Leclerc, Sainz a découvert qu’il n’y avait aucun moyen de passer.

« Nous avions un rythme similaire ou plus rapide que celui de Gasly mais je me suis retrouvé un peu en retard et j’ai dû revenir un peu », a expliqué Sainz.

« J’étais très rapide aujourd’hui, très rapide tout le week-end, donc je suis content de ce côté-là, mais peut-être que nous avons raté de battre AlphaTauri.

« Nous nous attendions à être devant AlphaTauri en début de week-end. Mais ils se sont avérés très rapides, ils ont été très rapides aujourd’hui, avec le rythme nous étions égaux, peut-être un peu mieux parce que je le rattrapais [Gasly] avant de laisser passer Charles.

« Mais sur cette piste, si vous êtes devant après le premier virage, alors c’est vraiment difficile de vous battre. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla