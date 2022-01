Pierre Gasly déçu par le manque de « reconnaissance et récompense »

Pierre Gasly est déçu que ses bonnes performances tout au long de la saison 2021 ne l’aient pas récompensé par une montée en gamme.

Le seul bref passage de Gasly avec une équipe leader en Formule 1 est venu avec Red Bull en 2019, mais après avoir eu du mal à égaler le niveau de performance de son coéquipier Max Verstappen, il a été rétrogradé à Toro Rosso pendant les vacances d’été.

Depuis lors, son rétablissement a été spectaculaire, remportant une victoire à Monza en 2020 ainsi que deux autres podiums, et se retrouvant maintenant en tant que chef d’équipe établi dans l’équipe renommée AlphaTauri.

La saison la plus récente a été la meilleure de Gasly à ce jour, car pour la première fois, il a franchi la barre des 100 points pour une saison, marquant 110 au cours de la campagne alors qu’il propulsait AlphaTauri à son meilleur total de 142 points en Formule 1.

Ayant régulièrement terminé dans les huit premiers tout au long de la saison, Gasly devait être en lice pour un retour chez Red Bull en 2022, mais n’a pas été sérieusement envisagé, Sergio Perez étant plutôt retenu pour une autre saison.

Et bien que Gasly n’ait pas l’impression d’avoir dépassé AlphaTauri, il pense que ce qu’il a réalisé en 2021 ne lui a pas valu la récompense qu’il méritait, à savoir un retour de Red Bull.

Interrogé par Auto Motor und Sport s’il était déçu par le camouflet de Red Bull et s’il avait dépassé AlphaTauri, Gasly a répondu : « Non. Mon envie, ma volonté de me battre pour les championnats du monde est très forte. Je suis en Formule 1 pour me battre au sommet. Cela me motive à continuer de m’améliorer.

«Je ne vais pas mentir, c’est difficile de livrer une saison comme ça. Et puis quand je me compare à ceux qui ont eu l’opportunité d’un siège Red Bull, c’est décevant. Sur la base des chiffres et des résultats, j’ai livré une meilleure performance que n’importe qui d’autre dans cette équipe.

«Mais en fin de compte, je ne reçois pas la reconnaissance et la récompense pour cela. C’est dur à avaler. Cela me déçoit, bien sûr.

« Je sais ce que je veux accomplir dans ce sport. Je veux me battre au sommet. Cela n’a pas changé.

« L’année prochaine, ce ne sera pas encore si loin, mais cela ne veut pas dire que si ce n’est pas là en 2022, cela n’arrivera pas en 2023. Je continue à donner pleins gaz et à croire en moi.

« J’espère que l’AlphaTauri sera aussi bon qu’il l’était cette saison, malgré le changement de réglementation. »

