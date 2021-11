Un premier départ en première ligne en Formule 1 pour Pierre Gasly et son équipe AlphaTauri a tourné au vinaigre avec un manque de rythme «choquant» au Grand Prix du Qatar.

Bien que Sebastian Vettel ait remporté le GP d’Italie 2008 depuis la pole position pour Toro Rosso, c’était la première fois que l’équipe « sœur » de Red Bull était aussi haute que P2 sur la grille depuis leur changement de nom l’année dernière.

Gasly a été le principal bénéficiaire des pénalités de grille infligées à Max Verstappen et Valtteri Bottas avant la course qui l’ont promu de la quatrième place – et l’ont laissé comme le principal espoir de Red Bull de se battre contre le poleman Lewis Hamilton.

Mais cela ne s’est pas concrétisé et le Français s’est rapidement retrouvé dépassé par Fernando Alonso, les choses ne faisant qu’empirer à partir de là – Gasly est finalement revenu 11e et son coéquipier Yuki Tsunoda, qui était parti huitième, était 13e.

TOUR 14/57 Lando Norris passe en P4 après un joli coup sur Pierre Gasly Peu de temps après Sergio Perez dépasse également Gasly, pour mettre le deuxième Red Bull en P5 🚀#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/8Al1yLULpc – Formule 1 (@F1) 21 novembre 2021

Le résultat a continué un modèle déprimant pour AlphaTauri, où régulièrement ils ne parviennent pas à reproduire leurs solides performances de qualification un dimanche.

« Je pense qu’il est juste de dire que nous n’avons tout simplement pas eu le rythme pendant toute la course », a déclaré Gasly aux journalistes par la suite. «Notre rythme était choquant, fondamentalement.

«Nous n’étions tout simplement nulle part. Nous avons tous les deux commencé, avec Yuki, dans le top 10 et tous les deux ont terminé en dehors du top 10 sans rythme pendant toute la course.

« Honnêtement, je n’ai pas les réponses. Même lorsque j’essayais de pousser aussi fort que possible avec la stratégie à deux arrêts que nous avions, je n’ai jamais pu rivaliser avec la McLaren (de Lando Norris) et les Alpine. Très frustrant. »

Concernant une raison, Gasly était perplexe, mais une explication pourrait être que des changements ont été nécessaires sur sa voiture après avoir cassé son aileron avant et subi une crevaison juste avant la fin des qualifications.

« Après l’incident d’hier, nous avons changé l’aileron avant, nous avons changé le plancher. Je ne sais pas si cela a eu un impact », a déclaré le joueur de 25 ans.

« Nous avons utilisé nos deux [sets of] médiums en quali donc ils n’étaient pas nouveaux dans la course. Je ne sais pas si cela a eu un impact.

« Il y avait quelques choses qui étaient différentes de d’habitude, mais très frustrantes de ne pas pouvoir se battre avec tous ces gars. »

Au cours des deux dernières courses, AlphaTauri a été à égalité de points avec Alpine pour la cinquième place du championnat des constructeurs, mais est maintenant mené par 25 après qu’Esteban Ocon a rejoint le podium Alonso dans le top cinq.

« C’est difficile, mais en fin de compte, nous devons juste être objectifs avec nous-mêmes et ils ont fait un bien meilleur travail que nous. C’est aussi simple que cela », a déclaré Gasly.

« Ils ont terminé troisième et cinquième et nous sommes partis devant ces deux voitures – ils étaient beaucoup plus rapides que nous aujourd’hui et nous ne pouvons rien faire.

« Ils ont juste fait un meilleur travail et félicitations à eux, et nous essaierons de faire aussi bien que possible pour les deux dernières courses. »