Pierre Gasly déterminé à donner tort à ses sceptiques

Pierre Gasly dit qu’il est motivé par les gens qui essaient de « casser » ses rêves et qu’il est déterminé à leur prouver qu’ils ont tous tort.

Après avoir connu un bon début de carrière en Formule 1 chez Toro Rosso – maintenant connu sous le nom AlphaTauri – en 2018, le Français a ramassé sa juste part de sceptiques après avoir connu des difficultés chez Red Bull l’année suivante.

Il n’a pas pu se rapprocher des niveaux de performance de Max Verstappen là-bas et a été abandonné après seulement 12 courses, retournant dans son ancienne équipe.

Depuis lors, il a excellé, terminant sur le podium en trois courses et en remportant une, étant régulièrement l’un des meilleurs pilotes de la grille. Malgré cela, Red Bull n’a montré aucun intérêt à lui donner une autre chance et a parfois minimisé ses réalisations.

Discutant de ce qu’il ressent pour ceux qui doutent de lui, il dit que cela le motive simplement à réussir.

“Je pense que cela m’est arrivé de nombreuses fois et je suis ici pour leur prouver le contraire”, a-t-il déclaré selon GPFans lorsqu’on lui a demandé s’il arrêterait s’il lui était dit qu’il ne gagnerait jamais de titre.

“Évidemment, sur votre chemin vers la Formule 1, vous allez trouver des gens qui vous soutiennent et évidemment des gens qui ne vous soutiennent pas et qui essaient en quelque sorte de briser vos rêves ou d’arrêter vos rêves. Cela fait partie du voyage.

“Mais d’une certaine manière, j’arrive toujours à transformer ces pensées négatives en énergie positive pour m’apporter encore plus de motivation et encore plus de détermination à faire mieux et à travailler sur moi-même et un jour prouver à ces gars… voir que les choses peuvent s’arranger et que c’était possible.

“C’est certainement une source de motivation aussi et je vais certainement continuer à faire ce que nous faisons parce que nous avons le meilleur travail au monde ici.”

Gasly a poursuivi son excellente forme cette saison, terminant en P3 la dernière fois lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan après une bataille finale passionnante avec Charles Leclerc.

En fait, il a marqué des points dans toutes les courses sauf la première de l’année, mais il pense toujours que les manches précédentes auraient pu mieux se passer.

Cela étant dit, il est satisfait de la façon dont les choses se sont passées plus récemment.

« Plus tôt dans l’année, nous avons eu de bons samedis, même si le dimanche ne s’est pas toujours aussi bien passé », a-t-il ajouté.

« Mais lors des deux dernières courses, nous avons fait un excellent travail sans erreur. C’était exactement ce dont nous avions besoin et être récompensé par une troisième place était super. C’est arrivé au bon moment car nous avons maintenant ma course à domicile au Paul Ricard.

« Il y a beaucoup d’enthousiasme et de fortes attentes pour la suite de la saison. Le niveau de performance que nous avons démontré nous donne définitivement envie de voir ce que nous pouvons produire dans les courses à venir. »

