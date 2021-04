Pierre Gasly déterminé à porter le combat à Ferrari, McLaren

En inscrivant une autre performance dans le top 5 des qualifications, Pierre Gasly estime qu’AlphaTauri peut combattre «Ferrari et McLaren» à Imola.

Poursuivant avec AlphaTauri après que Red Bull a décidé de ne pas le promouvoir, Gasly s’avère être l’une des stars du championnat de cette année – du moins en ce qui concerne les qualifications.

P5 sur la grille du Grand Prix de Bahreïn, il a enchaîné avec une autre position de départ P5, cette fois pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Mais alors que sa sortie à Bahreïn a été gâchée par un contact précoce avec Daniel Ricciardo, cette fois-ci, le Français espère se battre contre Ferrari et McLaren mais sans échanger de peinture.

“Je peux pousser très fort et nous pouvons être dans le mélange avec une Ferrari et une McLaren”, a-t-il déclaré aux journalistes à Imola. «J’ai hâte de participer à la bataille.»

Alors que le directeur technique d’AT, Jody Egginton, n’a pas renoncé à la stratégie de l’équipe pour dimanche, il a dit qu’ils deviendraient «agressifs» à la fois avec Gasly et Yuki Tsunoda.

Ce dernier part de l’arrière de la grille après s’être écrasé au début de Q1.

“Nous sommes encore en train de croquer les chiffres pour le moment, mais nous devrons peut-être être créatifs ici en termes de ce que nous allons faire”, a déclaré Egginton à Motorsport.com.

«Dans les deux cas, nous voulons être agressifs avec les deux pilotes. Nous ne voulons pas nous contenter de moins que ce que nous pensons pouvoir faire.

«Pour le moment, je n’irais pas jusqu’à dire à quoi nous pensons. Mais nous serons agressifs avec les deux.

5e aux qualifications à nouveau. L’Italie nous traite bien. »Très content du tour, a réussi à tout mettre en place en Q3. La voiture se sentait bien, à moins de 0,4 de la pole, grande équipe de progrès. Excité pour demain !! 💪🏼 @ AlphaTauriF1 pic.twitter.com/nBrbx06vHa – PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) 17 avril 2021

Le temps au tour de Gasly en qualifications n’était que de 0,379 seconde sur le poleman Lewis Hamilton avec le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020 aligné derrière Charles Leclerc et devant Ricciardo et Lando Norris.

Il estime que c’est le plus proche qu’il ait jamais été de la pole position en termes de temps au tour.

“Nous avons terminé [with a] marge super étroite avec la Ferrari devant », a-t-il déclaré. «Je pense qu’à trois ou quatre dixièmes de la pole position, un peu plus de quatre dixièmes.

«Je ne pense pas que nous ayons jamais été aussi proches du sommet. L’équipe peut être très satisfaite de cela et des progrès que nous faisons.

«Je pense que j’ai réussi à faire un très très bon tour en Q3. [I was] mettre tout cela ensemble et j’étais vraiment à la pointe partout, donc j’étais vraiment satisfait de cette performance.

«Surtout en regardant les performances de la McLaren. Nous avons été très impressionnés après Q1 et Q2 et [we] a réussi à les battre, et n’avoir que quelques centaines de retard sur la Ferrari a été une grande réussite.

