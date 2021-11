Pierre Gasly dit qu’AlphaTauri est actuellement « le meilleur qu’ils aient jamais été »

Pierre Gasly a fait l’éloge de son équipe AlphaTauri, affirmant qu’ils sont le « meilleur niveau qu’ils aient jamais été » en course en Formule 1.

L’excellent P4 du joueur de 25 ans lors de sa dernière sortie au Mexique a permis à l’équipe d’égaliser les points avec Alpine dans la lutte pour la cinquième place du championnat des constructeurs, et il a été l’un des meilleurs joueurs de la grille tout au long de la saison.

Il a toujours figuré bien dans le top 10 des qualifications et des courses, a remporté un podium bien mérité au milieu du chaos en Azerbaïdjan plus tôt dans l’année et a plus que quadruplé le total de points de son coéquipier Yuki Tsunoda.

En réfléchissant tout d’abord à son week-end au Mexique, il pense qu’AlphaTauri est passé à « un autre niveau » en 2021.

« La voiture était très bonne là-bas, tout s’est très bien passé en termes de stratégie, de voiture et j’ai pu vraiment pousser toute la course pour rentrer à la maison en quatrième position », a-t-il déclaré aux journalistes au Brésil.

« Mon meilleur résultat mexicain et oui, je pense que c’est super de montrer cette forme lors des quatre dernières courses, surtout si l’on considère que nous sommes à égalité de points avec Alpine.

«Je crois vraiment que cette saison ils [AlphaTauri] sont au meilleur niveau qu’ils aient jamais été en Formule 1, du moins depuis toutes les saisons que j’ai faites avec eux. Ils sont vraiment à un autre niveau et j’espère qu’ils pourront être récompensés à la fin de l’année.

Ce week-end à Interlagos verra Gasly revenir sur la scène de son tout premier podium en F1, qu’il a remporté en 2019 et qui était une bonne histoire autour du paddock ayant été rétrogradé de Red Bull plus tôt cette année-là.

Son arrivée P2 est intervenue après avoir traîné Lewis Hamilton jusqu’à la ligne d’arrivée dans le dernier tour et il a déclaré que le sentiment qu’il avait ressenti en rentrant à Interlagos jeudi avait déclenché des souvenirs heureux de sa dernière visite.

« Eh bien, c’était incroyable », a déclaré le Français. « Évidemment, votre premier podium en Formule 1 est toujours un moment [that is] très fort, très, très intense en termes d’émotion qu’on n’oublie pas.

« Même le simple fait de parcourir la piste ce matin était plutôt excitant de repenser à cette arrivée avec Lewis, en montant le dernier virage jusqu’à la ligne.

« Oui, c’est un endroit que j’aime. Je dois dire que la piste est très belle, j’ai évidemment ces souvenirs de la belle course que nous avons eue avec mon premier podium et les fans brésiliens sont vraiment intenses aussi, vraiment passionnés, et dimanche l’énergie est vraiment intense, donc je suis vraiment heureux d’être de retour.