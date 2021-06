Pierre Gasly “doit faire un meilleur travail la prochaine fois”

Bien qu’il partage quelques plaisanteries à ce sujet avec son rival, Lando Norris pense que Pierre Gasly “doit faire un meilleur travail” après leur échec dans le Grand Prix de France.

Norris a superbement fait fonctionner sa stratégie au Paul Ricard, réalisant un long premier relais avec des pneus médium avant de monter en puissance sur du caoutchouc plus frais dans les dernières étapes – terminant cinquième, le meilleur finisseur en dehors des voitures Mercedes et Red Bull une fois de plus.

Mais sa progression aurait pu être interrompue dans une bataille avec Gasly, le duo s’est presque heurté au virage 1 alors que le pilote d’AlphaTauri a défendu sa position et a quitté la piste avant de finalement succomber à la McLaren en charge.

Gasly a été décrit comme un “idiot” à la radio de l’équipe par Norris, qui a ensuite également dépassé son coéquipier Daniel Ricciardo pour porter son total de points au cours d’une excellente saison personnelle à 76 – seulement huit derrière Sergio Perez, troisième au classement et 17 devant Valtteri Bottas.

Après la course, Norris et Gasly ont eu un échange léger avec Karun Chandhok et Nico Rosberg alors qu’ils examinaient l’incident sur le Sky Pad – mais dans ses autres engagements médiatiques, le Britannique était plus critique envers les actions de son adversaire.

« Peut-être qu’il [Gasly] était un peu trop agressif et il doit faire un meilleur travail la prochaine fois », a déclaré Norris aux journalistes.

«Mais une grande partie de ce qu’il a fait était bien. C’était juste ce dernier morceau qu’il essayait trop fort. C’est la course et je pense que tant qu’il ne recommence pas, je suis content.

« Nous courons et les choses se passent. Le fait qu’il se soit également retrouvé complètement hors de la piste est la mauvaise partie à ce sujet. Il m’a forcé à partir, mais il est même parti.

Jours heureux. P5 et une stratégie parfaite. Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus que cela. pic.twitter.com/xNRyBqHHKy – Lando Norris (@LandoNorris) 20 juin 2021

De son côté, Gasly a déclaré : « Je l’ai vu et il arrivait très vite. C’était très proche. Je suis sûr que cela vous a plu ! Ils [McLaren] étaient vraiment rapides. J’ai essayé tout ce que j’ai pu, mais ce n’était pas suffisant.

A propos d’être traité d’idiot, il a ajouté : « Je suis le premier à dire ce genre de choses aussi dans le feu de l’action. Probablement s’il m’avait fait la même chose, je l’aurais appelé de la même manière. C’était une course difficile. »

Norris et Ricciardo, qui ont terminé sixièmes, ont nettement amélioré leur position sur la grille pour faire avancer leur équipe McLaren de 16 points devant Ferrari dans le championnat du monde des constructeurs lors d’une mauvaise journée pour la Scuderia.

“Nous avons dépassé les attentes”, a déclaré Norris. « Je ne m’attendais pas vraiment à terminer cinquième et sixième pour l’équipe et pour moi cinquième. Surtout le premier tour était assez mauvais pour moi, et le départ vraiment. J’ai eu un mauvais passage en deuxième ou troisième vitesse et j’ai perdu pas mal de positions.

« Pas parfait, mais nous avons fait du bon travail avec la stratégie. Nous avons bien entretenu les pneus et cela a fonctionné pour nous. Je suis un peu surpris mais heureux. Nous le prendrons. De bons points pour nous, donc un bon week-end.

