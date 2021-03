Pierre Gasly a admis que l’obtention d’une position sur la grille P5 pour le Grand Prix de Bahreïn avait été un «début incroyable» pour la saison 2021.

AlphaTauri semble avoir franchi une étape importante cette année, faisant partie des équipes les plus remarquables lors des tests pour la nouvelle campagne de F1 il y a deux semaines.

Si quoi que ce soit, c’est leur nouveau pilote recrue Yuki Tsunoda qui a attiré le plus l’attention avec son rythme brut – et cela était de nouveau en évidence en Q1 quand il a signé le deuxième temps le plus rapide.

Mais le jeune japonais n’a pas pu maintenir cette forme, n’occupant qu’une place sur la grille P13, et c’est le héros du Grand Prix italien Gasly qui a réussi à se mettre juste derrière Red Bull de Max Verstappen et le duo Mercedes, et parmi les Ferrari et McLaren.

«C’est un début formidable pour nous», a déclaré Gasly. «Je ne pense pas avoir atteint la cinquième place autant de fois avec cette équipe et commencer 2021 de cette façon est tout simplement incroyable.

«Honnêtement, très heureux de cette première qualification et en début d’année, c’est vraiment bien d’avoir une bonne base et de lancer la saison de la meilleure façon possible.

«Nous ne nous y attendions pas, honnêtement. Nous savions que nous avions un package solide, mais nous qualifier en cinquième position, en particulier pour passer sur le pneu moyen en Q2, était, espérons-le, un bon avantage pour demain, donc un bon début.

Seuls Mercedes et Red Bull ont généralement été suffisamment confiants sur leur rythme au cours des deux dernières années pour essayer de passer la Q2 sur les médiums, mais AlphaTauri a rejoint avec succès ce club à Bahreïn.

«La pression était assez élevée», a admis Gasly. «Nous avons parlé aux gars avant les qualifications et savions que c’était un gros risque, mais nous savions qu’il y avait potentiellement une grosse récompense aussi pour le premier relais. C’était serré, mais j’ai réussi à le faire et à faire un bon tour.

«Tout s’est passé comme nous l’aurions rêvé et je pense que nous sommes prêts à donner un bon combat à Charles demain.»

Gasly faisait référence à son ami Charles Leclerc, qualifié en P4 pour Ferrari – mais le Rouen de 25 ans n’était pas prêt à faire des prédictions sur un podium.

«Gardons les choses au frais pour le moment», a déclaré Gasly. «Je pense qu’il y a clairement de gros points sur la table pour nous, il est donc important de tout exécuter parfaitement avec ce que nous avons appris des tests, mais je suis enthousiasmé.

Quant à Tsunoda, il a été exactement comme prévu jusqu’à présent – un rythme fulgurant, mais le joueur de 20 ans a également montré son inexpérience à l’occasion.

«Yuki est rapide, il fait du bon travail», a déclaré Gasly. «Jusqu’à présent, il a eu quelques erreurs ici et là, mais quand il a réussi à mettre les choses ensemble, il est très rapide et nous avons réussi à très bien travailler jusqu’à présent ce week-end. Tout est positif. »

