Pierre Gasly espère qu’AlphaTauri pourra “le clouer” avec la voiture 2022

Pierre Gasly a déclaré que le nouveau règlement en 2022 offre aux équipes comme AlphaTauri une chance d’exceller, si elles ont conçu la bonne voiture.

L’ancien pilote Red Bull a impressionné l’équipe basée à Faenza depuis qu’il a été abandonné par l’équipe senior, et il a régulièrement figuré dans le top six des qualifications tout au long de l’année jusqu’à présent.

Il a réussi à tout tirer de son AT02 cette saison, comme en témoignent les difficultés relatives de son coéquipier Yuki Tsunoda dans la même voiture – Gasly ayant devancé son collègue de 66 points à 18, lors du Grand Prix de Russie. .

Mais avec les nouveaux changements de réglementation créant une ardoise vierge pour les équipes pour construire leurs nouvelles voitures à partir de zéro, l’ordre hiérarchique concurrentiel est susceptible de se mélanger entre les équipes au début de 2022.

En conséquence, le joueur de 25 ans espère que son équipe pourra en profiter et sauter sur la grille.

« Il est difficile d’aborder l’année prochaine de savoir exactement où nous allons nous situer », a déclaré le pilote AlphaTauri.

“C’est un nouveau règlement et je veux croire qu’il va offrir des opportunités à des équipes comme nous de réussir avec cette nouvelle voiture et de nouveaux règlements pour l’année prochaine.

“J’espère que ce sera encore mieux l’année prochaine.”

Podium #F1 en 2021 :

11 : Lewis Hamilton, Max Verstappen

8 : Valtteri Bottas

4: Lando Norris

3: Carlos Sainz

2: Sergio Perez

1 : Pierre Gasly, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Sebastian Vettel 60% des pilotes ont terminé parmi les trois premiers 🤯 pic.twitter.com/D8YpBVmURI – PlanetF1 (@Planet_F1) 2 octobre 2021

Christian Horner n’a pas exclu un retour de Gasly pour s’associer à Max Verstappen en 2023, s’il continue sa forme qu’il a montrée en son temps avec AlphaTauri.

Cependant, il s’est avéré être un leader d’équipe clair avec ses employeurs actuels, et son objectif actuel est d’essayer d’obtenir le meilleur résultat de l’équipe au championnat des constructeurs – mais vise à aller encore plus loin la saison prochaine.

“Nous sommes en mesure de nous battre pour la cinquième place du championnat, ce qui signifierait le meilleur résultat pour cette équipe dans sa carrière en Formule 1”, a déclaré le Français, cité par GP Fans.

“C’est quelque chose que je veux vraiment apporter personnellement à l’équipe et qui signifiera beaucoup pour moi.

« Il y aura encore plus à faire. Mes objectifs sont évidemment de toujours livrer plus et mieux et c’est ce que j’essaierai d’atteindre avec AlphaTauri l’année prochaine.