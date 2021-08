Pierre Gasly espère que la F1 pourra suivre les traces du MotoGP

Pierre Gasly espère que la Formule 1 pourra offrir un championnat du monde beaucoup plus serré dans les années à venir, comme en MotoGP.

Yahama, Ducati KTM et Honda ont tous remporté des constructeurs en MotoGP cette saison, mais la mainmise ferme de Mercedes sur la Formule 1 au fil des ans a généralement conduit à une série très prévisible – même si Ferrari et Red Bull ont fait de leur mieux pour mettre fin à leur règne.

Cependant, alors que la Formule 1 a commencé à devenir un peu plus imprévisible ces dernières saisons, cela exige que Mercedes ait une journée de repos sérieuse avant que l’une des équipes du milieu de terrain puisse même espérer se mettre en lice pour la victoire.

Mais Gasly est encouragé par les mesures que la Formule 1 essaie de prendre afin de créer une série plus compétitive dont nous aspirons tous.

“Je pense que le changement de réglementation essaie de combler l’écart entre toutes les équipes”, a déclaré Gasly à GPFans Global.

« Comparez avec le MotoGP, par exemple, que je trouve fascinant car ils ont six constructeurs, Honda, Ducati, Yamaha, Aprilia, KTM. j’en ai raté un [Suzuki].

« Mais fondamentalement, tout le monde doit avoir une chance de gagner des courses au cours de la saison parce que l’équilibre des performances, ils sont plus proches les uns des autres.

“Je pense que c’est ce que la F1 devrait viser, fondamentalement, mettre un peu plus d’incitation dans les performances d’un pilote et donner à chacun une chance de gagner certains jours et de rendre les choses un peu plus imprévisibles.

«Comme je l’ai dit, ces grandes équipes ont beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d’argent depuis tellement d’années qu’elles ont beaucoup appris.

« La connaissance qu’ils ont de tout est multipliée par rapport aux petites équipes avec moins de budget.

« Les installations qu’ils ont construites sont plus efficaces, de meilleurs outils, il est donc difficile de rattraper leur retard.

« Mais je pense que la F1 va dans la bonne direction pour essayer de rapprocher un peu le peloton.

“Si nous faisons cela, alors je pense que des résultats plus solides et des podiums au milieu de terrain, il y aura beaucoup plus d’occasions et c’est ce dont nous avons besoin en tant qu’équipe de milieu de terrain.”