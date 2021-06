Pierre Gasly espère que l’augmentation des médias ne mènera pas au « burn out »

Pierre Gasly espère pouvoir faire face à l’augmentation de l’activité médiatique parallèlement à ses préparatifs du week-end de course de ce qui sera son Grand Prix à domicile en France.

La combinaison de cela et du fait qu’il y a toujours un réel buzz après son magnifique podium au Grand Prix d’Azerbaïdjan signifie que Gasly va vivre un week-end très chargé sur le circuit Paul Ricard et c’est quelque chose qui pèse dans son esprit.

“Ce sera la première fois que je courrai devant un public local en tant que vainqueur d’un Grand Prix, après ma victoire à Monza l’année dernière”, a déclaré Gasly.

«Ça va le rendre très spécial, donc je me sens un peu impatient de vivre cela.

« Et le podium à Bakou a attiré l’attention des gens, donc j’ai eu beaucoup d’intérêt médiatique à gérer.

« Je ne veux pas m’épuiser avant le début du week-end, alors nous essayons de le gérer au mieux. »

Gasly n’a pas le meilleur des souvenirs sur le circuit Paul Ricard, mais on pourrait en dire autant de Bakou avant de terminer sur le podium aux côtés du vainqueur Sergio Perez et du deuxième Sebastian Vettel.

Le Français, qui a été qualifié d’un des « meilleurs pilotes absolus » de la grille par le patron d’AlphaTauri Franz Tost, espère une répétition ce week-end.

“C’est arrivé au bon moment, car nous avons maintenant ma course à domicile au Paul Ricard”, a ajouté Gasly.

« Tout le monde en France est très excité. Il y a beaucoup d’enthousiasme et de fortes attentes pour la suite de la saison.

« Le niveau de performance que nous avons démontré nous donne définitivement envie de voir ce que nous pouvons produire dans les courses à venir.

« Nous aborderons ce week-end avec la même approche qu’avant.

« Pour être honnête, je n’ai rien fait de spécial au Paul Ricard par le passé. Lors de ma première course de F1 ici, je suis entré en collision avec Ocon et j’ai dû abandonner dans le premier tour et en 2019, ce n’était pas un week-end fantastique et j’ai terminé dixième.

“En fait, Bakou était une autre piste qui ne s’était jamais bien passée pour moi jusqu’à cette année et j’espère donc que nous pourrons suivre la tendance et changer cela ce week-end également.”

