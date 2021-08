Pierre Gasly ‘est resté coincé’ lors de la chute de Kimi Raikkonen et Mazepin

Pierre Gasly dit que le fait d’avoir été rattrapé par la collision dans la voie des stands a signifié qu’il s’est éloigné du peloton au redémarrage du Grand Prix de Hongrie.

Rien ne s’est bien passé pour le Français lors des premiers tours à Budapest, où il était ravi d’avoir obtenu une place sur la grille P5 « le meilleur du reste », une place au-dessus de ce qu’il a terminé.

Le pilote AlphaTauri a eu la chance de ne pas être directement impliqué dans la mêlée du premier virage qui a mis fin aux chances de plusieurs rivaux, mais il a été gravement compromis en devant courir très large au virage 1, ce qui l’a fait chuter en bas de l’ordre.

Au redémarrage, en queue de peloton pour le tour de formation, Gasly est entré dans les stands pour les pneus slicks sur un circuit à séchage rapide comme tout le monde chef de file Lewis Hamilton.

Mais au milieu du chaos avec 14 pilotes essayant tous d’atteindre leur «boîte» plus ou moins au même moment, Kimi Raikkonen a été relâché sur le chemin de Nikita Mazepin et leurs voitures sont entrées en collision, endommageant le Haas et mettant le pilote d’origine russe hors de la course.

Avec le garage d’AlphaTauri juste à côté de celui d’Alfa Romeo, Gasly a trouvé sa voie de sortie bloquée par Haas en détresse et cela l’a empêché de progresser comme il l’avait espéré lorsque la course a vraiment commencé.

« C’était assez évident [to fit slicks] mais ensuite je suis resté coincé dans la voie des stands », a déclaré Gasly à la Formule 1.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé avec la Haas mais j’ai perdu toutes les positions – je n’ai même pas pris le départ de la course en même temps que les autres, j’étais déjà lâché à ce moment-là.

“Beaucoup de choses se sont passées, nous n’avons pas eu beaucoup de chance, mais nous avons quand même récupéré, marqué de bons points, donc je pense que nous pouvons être heureux d’être revenus en sixième position.”

Mettez la main sur la marchandise Pierre Gasly via la boutique officielle de la Formule 1

Après le carnage du virage 1, Gasly s’est dit qu’il avait en fait été désavantagé par son excellent emplacement sur la grille en raison de sa proximité avec l’accident déclenché par Valtteri Bottas sur un circuit gras amorti par une averse.

« Heureusement, nous n’avons pas subi de dégâts, par rapport à Max [Verstappen], Lando [Norris], Checo [Perez] aussi », a déclaré Gasly.

« L’objectif était de nous qualifier haut au milieu de terrain, c’est ce que nous avons fait, et au final, nous pouvons dire que nous avons presque surperformé lorsque nous nous sommes qualifiés devant les Ferrari et les McLaren.

« Mais au final, il aurait mieux valu être dans notre position naturelle, un peu plus en retrait, et profiter de cette situation. On ne sait jamais quand ces choses vont arriver mais c’est juste dommage.

« Dès le premier virage, nous étions bons derniers et sur une telle piste, il est extrêmement difficile de récupérer, nous avons donc passé une très bonne journée pour terminer P6 mais nous aurions dû viser le podium.

« C’est un peu décevant car nous pensons qu’il y aurait eu plus à faire si nous avions été un peu plus chanceux au départ.