Pierre Gasly et Fernando Alonso se voient infliger des points de pénalité pour les collisions au Grand Prix de Turquie

Fernando Alonso et Pierre Gasly ont tous deux reçu des points de pénalité pour les collisions du Grand Prix de Turquie qu’ils auraient causées.

Une course sur un circuit humide, où seuls des pneus intermédiaires ont été utilisés en dehors d’un pari rapidement avorté sur les slicks de Sebastian Vettel, s’est avérée largement sans incident dans les circonstances.

Les commissaires sportifs n’ont vraiment été mobilisés que lors des premiers tours, alors qu’Alonso était le pilote le plus impliqué dans les incidents qui se produisaient.

Au tout premier virage, l’Espagnol a été envoyé en tête-à-queue lorsqu’il a été happé par la voiture de Gasly et le pilote d’AlphaTauri s’est avéré responsable.

Alors que l’Alpine dégringolait dans l’ordre en conséquence, Alonso s’est retrouvé parmi les retardataires et s’est mêlé à Mick Schumacher, les stewards décidant cette fois qu’il était en faute plutôt que la victime innocente.

Gasly et Alonso ont chacun écopé d’une pénalité de cinq secondes à leur arrêt au stand et tandis que le Français a récupéré pour terminer sixième, juste derrière Lewis Hamilton, l’ancien double champion du monde n’a jamais surmonté ce premier contact et a terminé 16e.

Les deux pilotes ont reçu deux points sur leur superlicence, ceux-ci étant le premier d’Alonso sur la période de 12 mois en cours – il n’est revenu au sport que cette saison – tandis que Gasly en a maintenant un total de trois.

Sur la collision initiale, le verdict des commissaires était le suivant : « Gasly a essayé de négocier le virage 1 avec [Sergio] Perez à l’intérieur et Alonso à l’extérieur.

« Alonso était légèrement devant Gasly à la sortie du virage lorsque les deux voitures sont entrées en contact, faisant partir Alonso en tête-à-queue.

« Les commissaires ont déterminé que Gasly était principalement responsable de la collision car il n’a pas laissé assez d’espace pour Alonso à l’extérieur.

« Il convient également de souligner que les commissaires sportifs ne considèrent pas cet incident comme un contact inévitable au virage 1 entre deux voitures, car Gasly n’était pas pris en sandwich entre deux voitures lorsqu’il a touché la voiture d’Alonso. »

Gasly a affirmé à la radio de l’équipe qu’il avait été « pris en sandwich » juste après l’incident.

Une explication plus simple de l’incident Alonso/Schumacher au deuxième tour se lit comme suit : « Alonso a essayé de faire un mouvement sur Schumacher à l’intérieur à l’approche du virage 4, mais n’a jamais été en mesure de terminer le mouvement et a pris contact avec l’arrière de l’initié. roue de la voiture de Schumacher, faisant patiner cette dernière. Les commissaires déterminent qu’Alonso est principalement à blâmer.

Enrique Bernoldi, qui a conduit pour Arrows en 2001-02, était l’ancien steward des pilotes en service à Istanbul.