Pierre Gasly était “ en faveur ” du mauvais choix de pneus Imola

Pierre Gasly dit que lui et l’équipe AlphaTauri étaient d’accord sur la décision de partir en pneus pleins pluie à Imola – ce qui s’est avéré être une mauvaise décision.

Contrairement à son coéquipier Yuki Tsunoda, qui a commencé le Grand Prix d’Émilie-Romagne sur intermédiaires, Gasly a fait le plein et a fait monter les pneus pluie les plus extrêmes.

Trois autres pilotes ont fait de même mais comme le circuit était irrégulier après l’averse d’avant-course, les intermédiaires étaient idéaux pour la première moitié du grand prix jusqu’à ce que la piste soit suffisamment sèche pour les slicks.

Gasly a terriblement souffert en termes de performances en raison du choix qui avait été fait, tombant comme une pierre à travers le terrain depuis une excellente position de départ de cinquième.

Heureusement pour le Français, il a été l’un de ceux à bénéficier de l’arrêt du drapeau rouge qui a regroupé les coureurs restants et lorsqu’une pénalité de temps a été infligée à Lance Stroll après la course pour un dépassement illégal sur Gasly, le vainqueur du Grand Prix d’Italie de l’année dernière s’est terminé. jusqu’à septième.

Quelle montagne russe aujourd’hui. Heureux de terminer 7e après avoir été quasiment dernier. Nous avons continué à nous battre jusqu’à la fin. Mauvaise décision aujourd’hui avec les pneus pluie, mais nous apprendrons ensemble en équipe. Quelques points positifs à retenir du week-end, concentrons-nous pour tout mettre en place à Portimao. pic.twitter.com/hgafKjEd1e – PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) 18 avril 2021

«Bien sûr, ce n’était pas un excellent après-midi pour nous», a déclaré Gasly. «Honnêtement, très très difficile.

«Nous avons décidé de commencer par le mouillé – j’étais en faveur, l’équipe était en faveur, nous pensions que nous allions essayer et à la fin il s’est avéré que nous étions les seuls là-bas. [on wets], il n’y avait aucune adhérence du tout et nous étions extrêmement lents.

«Je pense qu’à un moment donné, nous étions les derniers de la course, donc partir en P5, ce n’était clairement pas ce à quoi nous nous attendions et ce que nous voulions.

«Après le redémarrage, je pense que j’étais P14 et j’ai essayé de revenir et d’utiliser le rythme de la voiture sur le sec, et nous avons eu quelques batailles et avons réussi à sauver quelques points.

Bien que ce soit une mauvaise course pour lui, Gasly a terminé juste derrière là où il s’était attendu.

Interrogé sur la raison pour laquelle il ne s’était pas opposé aux intermédiaires, il a répondu: «Je suppose que nous étions foutus, alors nous attendions que la piste soit sèche. Cela n’a pas fonctionné pour nous au début. Nous devons examiner ce qui aurait pu être mieux.

«Nous n’étions pas en mesure de rivaliser avec ces gars-là, donc je pense que P6 est l’endroit où nous aurions pu terminer. Mais c’est la course – parfois nous faisons le bon choix, parfois le mauvais appel et c’est aussi comme ça que nous apprenons.

«Je pense que nous avons une voiture qui peut nous donner l’opportunité de nous battre dans le mix pour les points dans les courses à venir et nous devrons nous assurer de faire les bonnes choses.»

