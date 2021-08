Pierre Gasly excité après son “meilleur début de saison” en F1

Plus tôt cette année, Apple a dévoilé le tracker AirTag. L’appareil aide les utilisateurs à trouver des objets manquants, notamment un iPhone, un iPad, un Mac, une Apple Watch ou une paire d’AirPod. Les AirTags tirent parti de l’énorme écosystème Find My d’Apple, en s’appuyant sur des données de localisation anonymes et participatives pour suivre […] More