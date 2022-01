Pierre Gasly explique comment il a atteint son « objectif principal » d’une plus grande régularité en 2021

Pierre Gasly a révélé la clé pour débloquer son année la plus régulière en Formule 1 – il a simplement laissé couler son pilotage.

Au lieu d’essayer de forcer la performance supplémentaire de lui-même et de sa voiture AlphaTauri, le Français s’est un peu plus relaxé et a laissé le rythme venir naturellement et régulièrement.

Cela a également fonctionné à merveille, car Gasly est devenu une figure permanente dans le top six de la grille avec de superbes performances de qualification qui l’ont amené à le mélanger avec les Ferrari et les McLaren course après course.

Alors qu’il a terminé neuvième au classement des pilotes avec 110 points, quelques faits saillants individuels ont été une troisième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan et un départ en première ligne au Qatar, bien que ce dernier étant aidé par Max Verstappen et Valtteri Bottas encourant pénalités de grille.

« Je voulais travailler sur ma régularité parce que quand la voiture est bonne, c’est bien de performer, mais parfois la voiture n’est pas aussi bonne et vous voulez toujours maximiser la voiture que vous avez », a déclaré Gasly à Autosport.

«À certaines occasions dans le passé, j’essayais ou en faisais trop. Je pense que j’ai fait un bon pas de ce côté-là et que je suis vraiment devenu plus constant, ce qui était personnellement l’objectif principal. »

Il était important pour Gasly qu’il ait la voiture capable de le mettre en position de se battre avec les équipes se battant pour la troisième place du championnat des constructeurs, augmentant ainsi son profil alors qu’il cherche à réaliser son ambition de passer à une plus grande équipe. à l’avenir.

« Je pense que j’ai été en mesure de vraiment montrer mon potentiel », a déclaré le joueur de 25 ans, qui garde espoir de déloger Sergio Perez de son siège Red Bull pour la saison 2023.

« Si vous êtes à l’arrière du milieu de terrain, disons que vous avez deux résultats incroyables et que vous obtenez un P9 et P8 comme deux fois en un an – même cela est incroyable et personne ne vous remarquera.

« [In 2021] J’étais dans une position où la voiture était parfois capable de battre les Ferrari et les McLaren. Nous savons que Ferrari a deux ou trois fois le budget que nous avons, nous savons qu’ils ont un package plus compétitif et similaire à McLaren, mais néanmoins j’ai quand même réussi à les battre à certaines occasions.

« Pour moi, c’était la chose principale – être en mesure de montrer mes compétences, ma vitesse. »