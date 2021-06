Pierre Gasly explique “l’erreur” de Charles Leclerc dans la collision en Styrie

in

Pierre Gasly a développé l’incident du premier tour avec Charles Leclerc qui a mis fin à son Grand Prix de Styrie, affirmant que le pilote Ferrari a fait une erreur de jugement.

Les deux amis et rivaux s’étaient qualifiés sixième et septième au Red Bull Ring, Gasly juste devant, et ont pris contact après le virage 1 lorsque l’aileron avant de Leclerc a coupé le pneu arrière gauche de l’AlphaTauri.

La crevaison qui en a résulté a provoqué un ralentissement considérable de Gasly et une chute dans le peloton à l’approche du virage 3, où il a été percuté par l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi.

Les dommages ont amené Gasly à se retirer de la course – seulement la deuxième fois qu’il n’a pas marqué de points dans huit grands prix jusqu’à présent cette saison – mais les commissaires sportifs ont considéré qu’il s’agissait d’un incident de course et n’ont pris aucune mesure contre Leclerc, décidant qu’une enquête n’était pas nécessaire.

N’ayant pas encore regardé une rediffusion lorsqu’on lui a demandé sa réaction initiale, le Français a maintenant donné plus de détails sur ce qui s’est passé – et s’il n’a pas dit que Leclerc aurait dû être pénalisé, Gasly a pensé que le Monégasque avait fait une erreur.

« Je ne pense pas que nous nous sommes touchés la première fois, mais il y avait [Fernando] Alonso à l’intérieur, j’étais un peu coincé au milieu et nous avons donc dû utiliser le second tour », a déclaré Gasly à Motorsport.com.

« Ensuite, j’étais au milieu de la ligne droite et je pense qu’il voulait rattraper le sillage, a probablement fait une erreur, est venu derrière moi un peu tôt et a touché le pneu arrière. À partir de là, en gros, tout était fini, tout s’est envolé et c’est tout.

Expliquant l’incident qui en a résulté avec Giovinazzi, qui impliquait également la Williams de Nicholas Latifi, Gasly a ajouté : « Je pense que j’avais déjà complètement disparu l’arrière gauche, donc j’avais même du mal à aller tout droit. Et c’était tellement lent, les voitures venaient de la droite, de la gauche, c’était une situation assez délicate. Mais tout s’est à peu près terminé avec le contact de Charles.

Lorsqu’on lui a demandé s’il blâmait Leclerc, Gasly a répondu : « Pour être juste, honnêtement, c’est l’une de ces choses… cela ne m’apportera pas les points que nous avons perdus. Je sais que ce n’était pas exprès, mais ça craint que ce soit arrivé.

« C’est vraiment différent que s’il avait sauté à l’intérieur et m’avait complètement renversé. Mais malheureusement, le résultat n’était pas bon pour nous et c’est dommage que cela se soit produit.

“C’est nul, mais tout ce que nous avons à faire est de penser à la semaine prochaine et d’essayer d’apprendre de Yuki [Tsunoda]est la course. Je pense qu’il y avait des points positifs et des points négatifs, donc c’est comme d’habitude.

