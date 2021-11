Pierre Gasly fait ses adieux à un autre aileron avant lors des qualifications du Grand Prix du Qatar

La ligne de production d’AlphaTauri a été occupée à fabriquer des ailes avant cette saison, et un autre peu de poussière pour Pierre Gasly lors des qualifications du Grand Prix du Qatar.

Alors que Red Bull avait du mal à rivaliser avec son rival au titre Mercedes samedi sur le circuit international de Losail, l’autre équipe propulsée par Honda, AlphaTauri, excellait avec Gasly prêt à aligner P4 au pire pour le début de la course de dimanche.

Son action de samedi s’est cependant terminée sur une note légèrement négative, avec un passage difficile sur le trottoir au virage 15, brisant l’aileron avant de son AT02, ce qui a entraîné une crevaison.

Il pourrait cependant prendre le départ de P2, en fonction d’abord du verdict des commissaires sportifs sur le gardien P2 Max Verstappen, qui fait l’objet d’une enquête pour une éventuelle infraction au drapeau jaune alors que les pilotes étaient avertis du ralentissement de Gasly.

Valtteri Bottas, qui doit actuellement aligner P3, fait également l’objet d’une enquête pour non-respect des jaunes simples.

Mais ce qui est certain, c’est qu’AlphaTauri a maintenant perdu un autre aileron avant de son pool.

« Une fois que j’ai vu tout le pneu comme ça, j’ai compris – j’ai vu des étincelles – j’ai compris que quelque chose n’allait pas et que tout le pneu était cassé », a déclaré Gasly à Sky F1 en regardant le moment en arrière.

« Nous avons perdu beaucoup d’ailerons avant cette année, avec Daniel [Ricciardo] surtout à Bahreïn, à Monza. J’en ai perdu un autre sur le trottoir à Sotchi, donc nous savons qu’ils sont assez fragiles.

« Mais dans un virage en septième vitesse, c’était assez choquant quand je l’ai perdu, mais tout s’est bien passé. »

donnez-nous un autre coup de pouce si vous vous êtes qualifié sur la deuxième ligne de la grille, encore une fois 😎 👍 @PierreGASLY pic.twitter.com/URnIFbj6nn – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 20 novembre 2021

Bien sûr, c’était loin d’être un moyen idéal de conclure les qualifications, mais Gasly se concentrait définitivement sur les points positifs puisqu’il se classait parmi les cinq premiers sur la grille pour le troisième week-end de course consécutif.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait de sa performance en qualifications, Gasly a répondu : « Oui, vraiment heureux, tout le week-end a été vraiment bon jusqu’à présent.

« Nous avons commencé en FP1 avec une très bonne voiture, un très bon équilibre, et surtout arriver sur une nouvelle piste, c’est un assez gros défi et nous avons réussi à conserver cette performance tout au long du week-end jusqu’à présent, et nous nous sommes qualifiés en quatrième position. »

Il reste à voir si la piste se prêtera ou non aux dépassements, mais pour une expérience de conduite pure, Losail s’avère populaire auprès des pilotes.

En fait, il est entré dans le top cinq de Gasly.

« C’est vraiment incroyable. Je pense que je ne m’y attendais pas, mais je vais probablement le mettre dans mon top cinq », a déclaré le Français.

« C’est juste une vitesse très élevée et vraiment fluide du virage 1 au virage 10, [you’re] toujours faire quelque chose à l’intérieur du cockpit et aussi à très grande vitesse, donc beaucoup de G et beaucoup d’adrénaline.

Alors, dans la perspective de la course, Gasly peut-il encore progresser dans le classement ? Peut-être avec l’aide de Red Bull de Verstappen s’il garde cet emplacement de grille P2 ?

Eh bien, Gasly n’est pas sûr d’avoir ce niveau de performance mais sur une nouvelle piste, il espère que quelque chose d’inattendu ouvrira la possibilité d’un podium.

« Le truc, c’est que je ne conduis pas une Red Bull au final, donc je n’ai pas le rythme qu’ils ont, mais évidemment j’essaierai si nous avons une opportunité au départ ou dans le premier tour, ou même dans le course si le rythme est assez bon, nous essaierons tout ce que nous pouvons », a-t-il déclaré.

«Mais je m’attends toujours à ce que ces gars-là, généralement dans le rythme de course, soient beaucoup plus rapides que nous, alors espérons-le. C’est un nouveau morceau, peut-être que des choses inattendues peuvent arriver.

« Évidemment, si je peux finir sur le podium, je ferai de mon mieux. »

Ce fut également une solide performance en qualifications pour Yuki Tsunoda, qui a atteint la Q3, avant de remporter provisoirement la 8e place sur la grille dans l’autre AlphaTauri.

Et s’il veut encore progresser, le départ sera « clé » dans son esprit.

« Le départ sera la clé. Tout le monde est excité, la première fois ici, donc ce sera important pour le départ », a-t-il déclaré aux journalistes dans le paddock.