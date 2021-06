Pierre Gasly : La course à domicile en tant que vainqueur du Grand Prix sera “assez spéciale”

Pierre Gasly a déclaré que le retour au Grand Prix de France en tant que vainqueur d’une course en Formule 1 serait “assez spécial”, avant la course reprogrammée au Castellet dimanche.

Le pilote en forme d’AlphaTauri a franchi le drapeau à damier lors du Grand Prix d’Italie 2020 lors d’une victoire surprise pour le Français, qui dit qu’il a déjà hâte de retourner au Paul Ricard pour célébrer cet exploit avec les fans lors de sa course à domicile.

Les supporters seront admis à la course du Castellet, avec une capacité de 15 000 personnes autorisées à s’inscrire chaque jour pendant le week-end.

Ayant été avancé d’une semaine après l’annulation du Grand Prix du Canada, Gasly va pouvoir sortir devant son soutien à domicile plus rapidement qu’il ne l’avait imaginé.

“Eh bien, la prochaine est ma course à domicile et oui, nous savons évidemment que je veux vraiment bien faire là-bas devant tous les fans et spectateurs et, surtout y retourner en tant que vainqueur de la course se sentira assez spécial”, a déclaré Gasly aux journalistes. .

« Donc, vous savez, autant que nous devons analyser et comprendre quand les choses ne vont pas bien. Je pense que quand ça marche vraiment bien, comme ce week-end [in Azerbaijan], nous avons montré un rythme très, très fort tout le week-end.

Son troisième podium en Formule 1 signifie qu’il a complété l’ensemble des finitions P1, P2 et P3 dans le top niveau du sport automobile, avec le Rouennais de 25 ans récemment décrit par le patron de Red Bull Helmut Marko comme « l’ambassadeur idéal » pour son équipe actuelle.

Malgré la vitesse de son AT-02 tout au long du week-end azerbaïdjanais, suite à une performance impressionnante à Monaco, le Français admet que lui et son équipe ne savent pas vraiment d’où vient leur nouveau tour de vitesse.

“Nous devons comprendre pourquoi – car pour le moment nous n’avons pas vraiment la réponse”, a-t-il ajouté.

“Évidemment, des surprises comme celle-ci [Baku podium] sont plus que bienvenus plus souvent au cours de la saison, mais je pense que, plus que tout, nous devons comprendre d’où cela vient.

Le Grand Prix de France donnera le coup d’envoi du premier triple titre de Formule 1 de la saison, avec deux courses en Autriche après l’action au Paul Ricard dimanche.

