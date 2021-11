Pierre Gasly la star de l’émission

Max Verstappen s’est rapproché du titre avec une performance impérieuse au Mexique, et il n’était pas le seul homme à impressionner.

Voici comment nous pensons que chaque pilote a performé au Grand Prix du Mexique…

Max Verstappen : Verstappen s’est dirigé vers ce week-end de course en tant que grand favori, et même si tout n’était pas simple, il a finalement été à la hauteur de la facture avec une conduite dominante.

Les qualifications ne se sont pas déroulées comme prévu car il a eu du mal à trouver le rythme lors de son premier tour en Q3 et a reculé dans son deuxième, donc un 10 parfait n’est pas envisageable, mais il a rapidement fait amende honorable avec un départ parfait le jour de la course, passer de P3 à P1. À partir de ce moment-là, il était dans une ligue à part.

Le Néerlandais était beaucoup plus rapide que n’importe quel autre pilote et n’a jamais semblé perdre son avance, maintenant toujours un écart d’environ 10 secondes sur son rival pour le titre et l’étendant dans les phases finales.

Il savait qu’une victoire sur le sol mexicain le verrait faire un grand pas vers son premier titre, et il l’a finalement pris avec aisance, un samedi débraillé étant la seule tache sur une performance par ailleurs excellente. Oui, il avait la voiture la plus rapide, mais il la conduisait aussi très, très bien. 9

Lewis Hamilton: Hamilton n’a pas pu empêcher Verstappen de s’éloigner de lui en course et au championnat, mais ce n’était pas faute d’avoir essayé de la part du Britannique.

Il sera déçu de ne pas avoir pu battre son coéquipier en pole, mais sa machine était bien plus à blâmer que sa conduite pour son échec à se battre pour la victoire le jour de la course.

Étant donné à quel point la Red Bull était plus forte que la Mercedes, réussir à rester devant Perez et à terminer en P2 était un exploit en soi et il devait être à son meilleur pour le faire, en tirant chaque goutte de potentiel de sa voiture.

Ce n’était peut-être pas le résultat dont il avait besoin, mais à part prendre la pole et peut-être défendre plus agressivement contre Verstappen au début, Hamilton n’aurait pas pu faire plus. 8

Un papa très fier 🥰#MexicoGP 🇲🇽 #F1 @SCecoPerez @redbullracing pic.twitter.com/u9cqTKr5Ri – Formule 1 (@F1) 7 novembre 2021

Sergio Perez : Pour la troisième course consécutive, Checo a très bien roulé et a été récompensé par un podium, même s’il aurait peut-être dû être meilleur qu’un autre P3 cette fois-ci.

Après un samedi décevant qui l’a vu partir dans son dernier tour lancé après avoir été distrait par Yuki Tsunoda devant lui, il n’a pas commis de telles erreurs dimanche, évitant les ennuis au départ pour passer en P3 puis persévérant parfaitement dans ses pneus. comme il le fait si souvent pour se donner un avantage dans les étapes ultérieures.

C’est ici qu’il n’avait pas tout à fait le rythme pour prendre la P2 à Hamilton malgré une meilleure voiture et une gomme plus fraîche. S’il n’y avait pas eu quelques tours débraillés, il aurait sûrement fait un Red Bull 1-2 et aurait vraiment dû.

Même ainsi, c’était toujours une démonstration forte du Mexicain et c’était vraiment agréable de voir les célébrations alors qu’il devenait le premier de son pays à monter sur le podium lors de leur course à domicile. Nous sommes tentés de lui donner un point supplémentaire pour avoir une légende absolue d’un papa. 8

Pierre Gasly : Si quelqu’un a passé un week-end parfait au Mexique, c’était bien Gasly. Du début à la fin, le Français ne s’est pas trompé et a tout sorti de sa voiture.

Comme nous l’avons écrit à plusieurs reprises cette année, il était sans doute le meilleur joueur des qualifications, prenant confortablement la 5e place avec un excellent tour – il était plus proche des Red Bulls que du milieu de terrain – et était encore plus impressionnant le jour de la course. .

Beaucoup se seraient attendus à ce qu’au moins une Ferrari le devance compte tenu de leur rythme soutenu, mais il n’a jamais failli perdre la P4, passant toute la course seul et terminant près de 20 secondes d’avance sur Leclerc.

Les performances améliorées de Perez peuvent garder ce deuxième Red Bull occupé, mais Gasly en fait plus que suffisant pour obtenir un siège de premier plan le plus tôt possible. dix

Charles Leclerc : Ce fut un week-end de deux mi-temps pour Leclerc, avec un samedi relativement médiocre suivi d’une bien meilleure performance dimanche.

Une erreur en Q3 l’a fait repartir en P8 mais il n’y est pas resté longtemps, gagnant trois places dans le chaos du virage 1. Il s’est ensuite installé dans un bon rythme pour consolider la place mais n’a pas eu la vitesse pour défie Gasly devant lui.

Comme il n’a pas fait durer son premier train de pneus aussi longtemps que Sainz, il était le plus lent Ferrari au cours de leur deuxième relais et a joué le jeu d’équipe, laissant passer Sainz avant de récupérer la place après que l’Espagnol n’ait pas pu dépasser Gasly lui-même.

Son rythme absolu n’était pas excellent, il a été plus lent que son coéquipier tout le week-end, mais il a compensé cela avec de bonnes courses au départ et une performance impeccable par la suite. 7.5

Carlos Sainz : Encore un week-end et une autre prestation très impressionnante de Sainz, qui devient de plus en plus un match pour Leclerc dans tous les départements.

Le Monégasque est généralement considéré comme le plus rapide des deux, mais ce n’était pas le cas au Mexique, Sainz le surqualifiant et revenant devant lui dans la course malgré un retard au départ.

S’il n’avait pas été contraint de freiner tôt et de perdre quelques places en raison des incidents qui l’ont précédé au 1er tour, l’Espagnol aurait pris la 5e place avec facilité, et l’aurait quand même fait s’il n’avait pas décidé de céder la place. tard à son coéquipier.

Il n’est peut-être pas le leader de Ferrari, mais il montre qu’il n’est certainement pas non plus le numéro deux. 8

Sebastian vettel: Vettel est passé très inaperçu au Mexique, mais a tranquillement connu l’un de ses meilleurs week-ends de la saison.

L’Allemand s’est hissé à la 8e place au départ après avoir réalisé une solide performance en qualifications et y est resté pour le reste de la course, ayant suffisamment de rythme pour contenir confortablement ceux qui le suivaient.

Il n’y a pas grand chose d’autre à dire vraiment. C’était tout simplement une très bonne conduite de la part de l’homme Aston Martin. 8

Kimi raikkonen: Même histoire pour l’ancien coéquipier de Seb, Kimi profitant d’une position de départ élevée grâce aux pénalités des autres pour décrocher sa deuxième P8 en quatre courses.

Il a occupé la position au départ avant de gagner une place avec un joli mouvement autour de l’extérieur de Russell. Après cela, il a baissé la tête, ne s’est pas trompé et a terminé devant un certain nombre de voitures plus rapides.

La chance a joué son rôle, avec des pénalités et des incidents qui lui ont facilité la vie, mais c’était quand même un excellent pilotage de l’Iceman dans une voiture qui, soyons honnête, n’est pas géniale. 9

P7 Vettel

P8 Räikkönen

P9 Alonso#MexiqueGP #F1 https://t.co/a4yq2xPEz6 – PlanetF1 (@Planet_F1) 7 novembre 2021

Fernando Alonso : Alonso a connu l’un de ses samedis les plus pauvres de la saison, étant éliminé en Q1, mais s’est largement rattrapé avec des courses typiquement fortes.

L’Alpin est resté P12 au départ avant, comme Kimi, de devancer Russell au virage 1 avec un mouvement très soigné. Sa course a été solitaire après cela, il n’avait pas assez de rythme pour défier le Finlandais mais en faisait assez pour rester devant les McLaren.

Dans l’ensemble, ce n’est pas son meilleur week-end, mais c’est quand même un bon. 7.5

Lando Norris : Ce n’était peut-être pas l’un des meilleurs résultats de Norris de la saison, mais c’était certainement l’un de ses meilleurs entraînements alors qu’il se frayait un chemin à travers le peloton et dans les points.

En partant de la P18, il a gagné six places dans les 14 premiers tours grâce à quelques bons mouvements et quelques incidents, puis a fait durer ses pneus 46 tours tout en ayant suffisamment de rythme pour s’assurer une position dans le top 10.

Il aurait espéré quitter le Mexique avec plus d’un point, mais terminer à huit places là où vous avez commencé sur une piste où votre voiture n’est pas géniale et où les dépassements sont difficiles est un très bon effort. 9

Antonio Giovinazzi : P11 dans une Alfa Romeo n’est en aucun cas un mauvais résultat, et la conduite de Giovinazzi méritait vraiment une finition encore meilleure que cela.

Il a pris un départ époustouflant, gagnant cinq places pour passer à la 6e place, et même s’il a rapidement perdu contre Sainz, il a tenu bon en 7e place et, à ce stade, semblait prêt à marquer de gros points.

Son équipe a cependant mis fin à ses espoirs de le faire, l’opposant à un moment qui l’a amené à se retrouver pris dans la bataille entre Ricciardo et Bottas lors de son retour et à perdre du temps.

Lorsque votre avenir est en jeu, vous avez vraiment besoin de facteurs indépendants de votre volonté pour suivre votre chemin, et pour l’Italien, ils ne l’ont pas fait. Il peut cependant être satisfait de sa conduite. 8

Daniel Ricciardo : Compte tenu de son rythme décent avant la course, Ricciardo aurait imaginé ses chances de marquer de bons points, mais ses espoirs de le faire se sont arrêtés au virage 1.

La rencontre entre lui et Bottas au départ a été considérée comme un incident de course, mais avec le recul, il souhaitera peut-être être un peu plus prudent. À son crédit, il ne s’est pas trompé de défense contre le Finlandais après cela.

Cela et le fait qu’il était plus rapide que Norris samedi étaient des points positifs du week-end mais n’ont finalement pas pu conduire à un bon résultat. 6.5

Esteban Ocon : Marquer des points allait toujours être une grande demande pour Ocon étant donné qu’il partait du fond de la grille dans une voiture qui n’était pas particulièrement rapide sur le circuit, et c’était une tâche qu’il n’avait jamais l’air d’accomplir.

Il a au moins fait quelques bons coups et gagné six places là où il a commencé, ce qui était à peu près ce qu’on attendait de lui.6

Balade de Lance : Ce fut un week-end à oublier pour Stroll, qui s’est écrasé en qualifications et n’a pas progressé en course, terminant seulement devant les retardataires et Bottas. Il était également de loin le deuxième meilleur derrière Vettel en termes de rythme. Du côté positif, il a au moins fait un bon coup sur Russell tard… 5

La pole position au #MexicoGP est maudite 💀 2017 – Vettel P4

2018 – Ricciardo a pris sa retraite

2019 – Leclerc P4

2021 – Bottas P15#F1 pic.twitter.com/6sqqrC9Mid – PlanetF1 (@Planet_F1) 7 novembre 2021

Valtteri Bottas : Bottas semblait prêt à se battre pour un podium et peut-être même une victoire après avoir pris la pole avec une excellente performance en qualifications, mais ce n’était pas le cas pour longtemps.

L’incident avec Ricciardo n’était certainement pas de sa faute, mais il aurait vraiment dû être capable de dépasser l’homme McLaren après cela, et un échec lui a coûté un top 10.

Le seul autre point positif après sa pole était de prendre le point le plus rapide de Verstappen, et même cela a nécessité deux tentatives, il a dû s’arrêter deux fois plus tard. Pas génial… 5

George Russell : Russell a bien conduit pendant la majeure partie du week-end, mais n’avait tout simplement pas la voiture pour rester dans la lutte pour les points.

Son départ a été excellent, il est passé de P16 à P9, et il n’a pas fait grand-chose de mal après cela, même s’il est revenu à son point de départ, la seule critique mineure étant qu’il aurait peut-être pu défendre un peu plus fort. 6.5

Nicolas Latifi : Sa position de départ, P13, a donné à Latifi une bonne chance de battre son coéquipier, mais elle a rapidement disparu car il n’a gagné aucune place malgré un certain nombre de pilotes pris dans des incidents devant lui. Après cela, il n’avait que le rythme suffisant pour rester devant Mazepin. 5

Nikita Mazepin : Il est difficile de dire à quel point le rythme de course de Mazepin était bon alors que son coéquipier a abandonné au départ, mais il mérite un certain crédit pour s’être frayé un chemin jusqu’à P11 au départ et bien défendre pendant quelques tours après cela. 6

N’a pas fini :

Mick Schumacher : Rien à noter ici puisque l’Allemand abandonnait au départ pour cause d’avarie récupérée lors d’une collision avec Ocon. N / A

Yuki Tsunoda : Une autre victime du premier tour, et il sera probablement heureux de voir le dos du Mexique étant donné le drame des qualifications. N / A