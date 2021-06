Pierre Gasly : Les pilotes aiment “des lions sortis d’une cage” au redémarrage

Pierre Gasly a comparé le redémarrage tardif de la course à Bakou à laisser « des lions sortir d’une cage » alors que les pilotes se battaient sous le drapeau à damier.

Le circuit de la ville de Bakou a acquis une réputation de créateur de drames, et le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 n’était pas différent.

Au tour 30, Lance Stroll a subi une effroyable défaillance de pneu alors qu’il accélérait dans la longue ligne droite de départ/arrivée et il s’est avéré qu’il y avait une autre éruption déterminante à venir.

La victime malchanceuse était Max Verstappen, qui s’est retiré de la tête alors que son arrière gauche a percuté la même section de piste.

Avec la course sous drapeau rouge, cela a présenté l’opportunité d’un chaos tardif lorsque le GP d’Azerbaïdjan a repris avec seulement quelques tours restants via un départ arrêté.

Il y avait des dépassements partout – Fernando Alonso est passé de la P10 à la P6, il n’est donc pas surprenant que Gasly ait déclaré que les pilotes étaient comme des lions qui avaient été lâchés hors de leur cage.

“Cela apporte toujours un peu plus d’excitation”, a déclaré Gasly à propos de la reprise debout, lors de la conférence de presse officielle.

“Cela crée une sorte d’adrénaline en vous et oui, je savais qu’il y aurait des opportunités parce que vous ne partez que pour deux tours. Tout le monde est un peu comme des lions sortis de la cage.

« Tout le monde va à tout et essaie de gagner autant de positions que possible en très peu de temps.

« Je pense… je n’ai pas vu la rediffusion des deux derniers tours mais je dois dire que de mon côté c’était très intense, j’ai vraiment apprécié. Si quoi que ce soit, j’espère qu’à l’avenir, ils feront de même.

Gasly a bénéficié d’un “problème de doigt” de Lewis Hamilton alors que le Britannique s’est enfermé et est allé tout droit au virage 1 lors du redémarrage, propulsant Gasly sur le podium.

À partir de là, le Français a résisté à Charles Leclerc de Ferrari pour s’assurer la P3, le troisième podium de sa carrière.

Il n’est donc pas surprenant que Gasly souhaite que ces redémarrages tardifs deviennent une partie délibérée d’une course, mais cela risque d’apporter une sensation artificielle à la Formule 1, comme Sebastian Vettel l’a déjà souligné.

“Je pense que si vous avez un résultat positif et que vous gagnez des positions, vous en êtes heureux”, a déclaré le pilote Aston Martin.

« Si, évidemment, le pire des cas était probablement pour Lewis, alors vous n’êtes pas content.

“Mais c’est devenu de plus en plus comme ça dans le passé, de plus en plus concentré sur la création d’un spectacle, alors j’espère qu’à l’avenir les courses seront plus excitantes.

“Je pense que c’était probablement une course passionnante pour diverses choses qui se sont produites et ainsi de suite. Mais oui, je pense que nous devons juste faire attention à ce que cela ne devienne pas trop artificiel et que nous ne perdions pas les racines du sport.

