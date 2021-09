Pierre Gasly : Mojo c’est bien, et il y a plus à venir

in

De retour sur scène lors de sa première victoire en F1, et sur la base d’un nouvel accord AlphaTauri, Pierre Gasly sent que son “mojo est bon”.

AlphaTauri a confirmé plus tôt la semaine que Gasly continuerait avec l’équipe dans le championnat de l’année prochaine, le Français a conservé aux côtés de Yuki Tsunoda.

La confirmation de Gasly n’a pas été une surprise, non seulement parce que son contrat avec Red Bull court jusqu’à la fin de 2023, mais parce qu’il a été l’une des stars au cours des deux dernières saisons.

L’année dernière, le Français a remporté sa première victoire en Formule 1, P1 au Grand Prix d’Italie, un exploit impressionnant étant donné que l’équipe Faenza n’avait remporté qu’une seule fois une course auparavant, le GP d’Italie 2008 avec Sebastian Vettel.

Cette saison, le joueur de 25 ans est déjà monté une fois sur le podium, P3 en Azerbaïdjan, tandis que la dernière fois à Zandvoort, il a raté de peu la quatrième place.

“Je suis évidemment heureux après l’annonce, je me sens très à l’aise dans l’équipe, les choses se passent bien et je pense qu’il y a certainement plus à venir pour nous”, a-t-il déclaré.

« J’ai hâte d’être en piste à Monza, car je sens que l’ambiance est bonne au sein de l’équipe et la voiture semble bien fonctionner sur toutes sortes de pistes, sur le mouillé comme sur le sec.

« Avoir terminé cinquième, sixième et quatrième lors des trois dernières courses en est la preuve.

« Zandvoort a été un week-end incroyable avec tout ce qui s’est passé dans la bonne direction à partir de vendredi.

“J’admets dimanche, j’espérais que quelque chose se passerait avec les trois premiers et que je pourrais goûter à nouveau un peu de ce champagne du podium, après ma troisième place à Bakou plus tôt dans la saison, mais cela ne s’est pas produit.”

Excité pour une autre année avec ma famille @AlphaTauriF1. J’attends avec impatience 2022 et je fais de mon mieux pour apporter à cette équipe et à ce groupe de personnes incroyables autant de succès qu’ils le méritent. pic.twitter.com/lXdlAVHKRf — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) 8 septembre 2021

Mettez la main sur la marchandise Pierre Gasly via la boutique officielle de la Formule 1

Le Grand Prix d’Italie de ce week-end accueillera le deuxième essai de qualification Sprint de la Formule 1 avec Gasly impatient d’ajouter “une autre dimension” au week-end de course.

“Après avoir terminé quatrième dimanche, les attentes sont maintenant élevées pour Monza”, a-t-il déclaré. « Après le Grand Prix de France, c’est vraiment une deuxième course à domicile pour moi maintenant, car j’habite à seulement 15 kilomètres de la piste.

« Le week-end sera quelque chose de nouveau pour moi, de retour sur un circuit de course où j’étais la dernière personne à remporter le grand prix.

“Je suis très impatient d’être là et il devrait y avoir beaucoup de tifosi, contrairement à l’année dernière, qui était très étrange car les fans font tellement partie de l’atmosphère de Monza – cela et les vitesses élevées.

“Ce sera quelque chose d’assez spécial, me rappelant des moments vraiment inoubliables de la saison dernière.

« J’espère que nous pourrons encore obtenir un autre excellent résultat cette fois, mais nous devons considérer que nous aborderons le format de qualification Sprint pour la deuxième fois.

“Après Silverstone, nous avons une meilleure idée de ce à quoi nous attendre, mais avec la bataille habituelle entre les qualifications et la course, cela ajoutera une autre dimension.”