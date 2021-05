Pierre Gasly n’a pas encore “ cliqué ” avec l’AlphaTauri à Barcelone

Pierre Gasly a terminé vendredi les essais du GP d’Espagne en P6, mais il était loin d’être satisfait de la sensation dans le cockpit de son AlphaTauri.

Avec le Circuit de Barcelone-Catalunya offrant l’un des temps au tour les plus courts du calendrier, le peloton de milieu de terrain, comme prévu, était très serré vendredi.

Donc, à première vue, P6 n’était pas du tout une mauvaise performance pour Gasly, mais la vérité est qu’il manque toujours de sentiment positif pour l’AT02.

“Je dois dire que oui, le temps au tour semble bon, nous sommes sixièmes, ce qui est génial, mais en termes de sentiment, cela n’a pas vraiment cliqué jusqu’à présent avec la voiture”, a-t-il déclaré au personnel des médias dans le stylo TV.

«J’espère que nous pourrons trouver deux ou trois choses pour changer cela pour demain et l’améliorer un peu.

«En termes d’équilibre, c’est vraiment difficile au volant de remonter le tour, l’équilibre n’est pas tout à fait là, donc un peu de travail de notre côté mais la performance globale ne semble pas mauvaise.

Gasly a ajouté que «l’objectif chaque week-end» est de faire Q3, ce qui le préparerait bien pour une récolte de points dans la course.

Et tant qu’AlphaTauri pourra trouver des correctifs à leurs faiblesses, Gasly pense que l’équipe «pourrait être partie pour un bon week-end».

«Nous nous battons contre des adversaires coriaces, Alpine en particulier semble avoir fait un pas en avant assez important depuis le week-end dernier, et Ferrari et McLaren sont toujours rapides.

“Ce n’est donc pas facile, mais je pense que si nous parvenons à nous améliorer un peu dans les quelques domaines où nous avons du mal, je pense que nous pourrions passer un bon week-end.”

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Le coéquipier de Gasly, Yuki Tsunoda, s’est quelque peu éteint au début de son année de recrue, étant sorti des tests de pré-saison en grande pompe.

Mais il a pu prendre un bon départ pour le week-end du Grand Prix d’Espagne, terminant le FP2 en P7, renforcé par sa familiarité avec le circuit qui lui a permis de prendre le relais.

«Je suis satisfait de nos performances et du rythme de la voiture aujourd’hui. J’ai beaucoup piloté cette piste, donc je la connais bien, ce qui signifie que je pourrais être plus confiant au volant depuis l’offset, contrairement au Portugal où je devais utiliser chaque séance pour apprendre le circuit », a-t-il expliqué.

«Je suis très positif pour demain. Je dois juste me concentrer sur ma propre conduite et la configuration de la voiture avant le FP3 et les qualifications – c’est ce sur quoi nous allons travailler ce soir avec mes ingénieurs.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!