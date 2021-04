Pierre Gasly n’a pas le temps pour la “ chose hypothétique ” d’Helmut Marko

Pierre Gasly dit ne pas se soucier de l’estimation par Helmut Marko de son rythme de qualification par rapport à Max Verstappen.

Marko, responsable du programme de développement des pilotes de Red Bull, a été moins élogieux que la plupart des excellents résultats de qualification de Gasly lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison.

Le Français a décroché un P5 très honorable sur la grille pour AlphaTauri. Mais la réaction de Marko? Que Verstappen aurait été un quart de seconde plus rapide s’il avait été dans la même voiture.

La relation entre Gasly et le pivot Red Bull F1 âgé de 77 ans s’est détériorée au cours des deux dernières années depuis que Marko a présidé un échange de pilote à mi-chemin de la campagne 2019.

Gasly a commencé cette saison aux côtés de Verstappen chez Red Bull, mais en raison d’une série d’affichages inférieurs à la normale, il a été remplacé par Alex Albon pendant les vacances d’été et rétrogradé à Toro Rosso, maintenant AlphaTauri, où il est resté depuis.

Interrogé par RacingNews365 pour sa réponse aux propos de Marko sur les qualifications de Bahreïn et la comparaison avec Verstappen, Gasly a déclaré: «Pour moi, c’est très simple – je me fiche de ce genre de chose hypothétique.»

Il a ajouté: «Les faits montrent que c’était l’une des meilleures qualifications de l’histoire de l’équipe.

«Et la conclusion que l’on peut en tirer est que je peux être extrêmement rapide si j’ai une voiture rapide à ma disposition. C’est la seule conclusion que l’on puisse tirer. Période.”

De même, Gasly ne veut plus répondre à des questions remontant à son époque chez Red Bull, dont il est fermement passé à autre chose, sa victoire au Grand Prix d’Italie de l’année dernière étant le point culminant de sa carrière jusqu’à présent.

“Pour être honnête, j’en ai complètement fini avec les questions sur Red Bull”, a déclaré le joueur de 25 ans. «Je n’ai plus envie de répondre aux questions à ce sujet. Il s’agit de choses qui se sont produites il y a deux ans.

Mais malgré les frictions apparentes entre lui et Marko, Gasly n’est pas pressé de quitter le programme Red Bull et se voit rester un peu plus longtemps avec l’équipe “ sœur ” AlphaTauri, où il est le pilote senior cette année aux côtés de la recrue Yuki Tsunoda.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de rester, Gasly a répondu: «Oui, pourquoi pas? En fin de compte, mon objectif en Formule 1 est clair. Je veux pouvoir me battre pour des victoires et des titres mondiaux. C’est pour ça que je travaille dur. Pourquoi pas? Je ne vois pas le problème.

«Nous travaillons sur un projet sur le long terme. Pour le moment, nous ne sommes pas encore assez grands pour rivaliser avec Mercedes et Red Bull, mais si nous utilisons nos connaissances et le budget de la bonne manière, pourquoi cela ne serait-il pas possible?

«Nous voyons en MotoGP, par exemple, que les petites équipes privées peuvent battre les meilleures équipes. Si la réglementation le promeut, cela devrait également être possible en Formule 1. »

