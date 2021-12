Pierre Gasly n’avait aucune idée de ce pour quoi il se battait dans le dernier tour

La saison 2021 s’est terminée par un dernier tour chaotique à Abu Dhabi, où Pierre Gasly a arraché la P5, ne sachant pas que c’était son objectif.

Le drame et la controverse ont régné lorsque le directeur de course Michael Masi a retiré la voiture de sécurité pour le dernier tour à Abu Dhabi, n’autorisant ainsi qu’une sélection de pilotes ayant doublé.

Et tandis que Max Verstappen s’apprêtait à arracher le titre à Lewis Hamilton, Gasly, quant à lui, s’est battu quelques places derrière, perdu dans le chaos et ne sachant pas exactement pourquoi il recherchait.

En fin de compte, ses efforts lui ont valu la 5e place alors qu’il suivait son coéquipier Yuki Tsunoda à travers la ligne, une amélioration de sept places par rapport à sa position de départ.

Parlant de la dernière tournée du circuit de Yas Marina, Gasly a déclaré, cité par Motorsport.com : « Je ne savais même pas pourquoi je me battais. Il y avait beaucoup de voitures, j’ai eu une bonne bataille avec [Valtteri] Bottas, j’ai réussi à dépasser Bottas et j’ai également eu une bonne bataille avec Yuki.

« J’avais une Aston Martin et une Haas, mais d’autres gars sont passés. Je n’ai pas vraiment tout compris mais j’ai juste essayé de dépasser autant de voitures que possible dans le dernier tour et j’ai réussi à obtenir un autre top cinq, donc j’en suis très très content.

Le résultat de Gasly à première vue était un effort fantastique étant donné qu’il a commencé P12, mais le Français ne se sentait pas trop à l’aise dans son challenger AlphaTauri, au lieu de conduire « sur le bord » tout au long.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait trouvé la voiture meilleure en course que les deux jours précédents, Gasly a répondu : et ce n’était clairement pas la meilleure voiture que j’ai eu cette saison.

« L’équilibre était loin de ce que j’aurais aimé mais c’est comme ça parfois et au final, une fois en course, il faut juste faire de son mieux avec ce que l’on a et avec ses outils. , avec le pilotage et tout ce que je fais, les virages, les trajectoires, tout, j’essaie de le maximiser et c’est pourquoi je pense que je suis vraiment content de la position dans laquelle nous avons terminé.

AlphaTauri est entré dans le GP d’Abu Dhabi en tant qu’outsider pour remporter la 5e place chez les constructeurs, mais cette finition P4/P5 signifiait qu’ils n’avaient finalement raté cette position à Alpine que de 13 points.

Et tandis que Gasly regarde cette dernière marge avec une teinte de déception, dans l’ensemble, son sentiment est celui du bonheur après qu’AlphaTauri a enregistré son meilleur total de points pour une saison, éclipsant également confortablement leurs records sous leur ancienne identité Toro Rosso.

« Je ne peux pas être plus heureux que ça d’être revenu de cette façon, nous avons saisi toutes les opportunités, nous avons essayé différentes stratégies, j’ai réussi à dépasser Fernando [Alonso], même si c’était difficile aujourd’hui », a-t-il réfléchi à Abu Dhabi.

« J’ai beaucoup lutté, ce n’était pas facile, mais j’ai tout donné et pour terminer une saison aussi incroyable avec un autre top cinq, après avoir augmenté nos points au Championnat – nous sommes passés près d’Alpine, c’est toujours difficile de voir un tel une marge après 22 courses – mais globalement ce que nous avons réalisé en équipe, quand on regarde toutes les années précédentes d’AlphaTauri et de Toro Rosso, c’est incroyable.

« Donc, je suis vraiment fier de ces gars-là. Et j’ai aussi bon espoir pour l’année prochaine et ce que nous pouvons réaliser car ils ont prouvé cette année qu’ils peuvent performer à des niveaux très élevés.

Verdict PlanetF1