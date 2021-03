Pierre Gasly ne peut cacher la déception de Bahreïn

Pierre Gasly a quitté le Grand Prix de Bahreïn «très déçu», estimant qu’un point fort était possible pour lui et AlphaTauri.

Le Français a fait un travail sensationnel en qualifications au premier tour de la saison, mettant son AlphaTauri P5 sur la grille.

Mais une collision précoce avec Daniel Ricciardo de McLaren a laissé Gasly avec un aileron avant cassé.

Malheureusement, Gasly a également subi des dommages au sol pendant le shunt, et plus tard dans la course, il a dû abandonner en raison de ce que son équipe a déclaré être un problème de boîte de vitesses, le laissant «très déçu».

« Très déçu en ce moment car nous avons eu un week-end très fort depuis notre arrivée, et en partant de la 5e place, j’espérais de bons points », a admis Gasly aux médias à Bahreïn.

«Et puis c’était quasiment fini après le contact avec Daniel.

«Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, je dois revoir les images pour savoir si j’ai freiné trop tard ou ce qui s’est passé exactement, mais la course était à peu près terminée, j’ai cassé l’aileron avant, j’ai eu des dommages au sol, et j’étais une minute de retard, donc vraiment déçu.

Gasly a réussi à se hisser en Q3 sur les pneus moyens, ce qui aurait dû lui donner une meilleure stratégie pour la course.

Mais le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a estimé qu’à la fin, cet appel s’est retourné contre lui, car le caoutchouc souple plus adhérent aurait pu permettre à Gasly d’éviter la collision Ricciardo.

« Le départ de la course a été bon, Pierre revenant dans le premier tour pour conserver sa cinquième position », a déclaré Tost au site AlphaTauri.

«Après la voiture de sécurité, Pierre a eu une collision qui a endommagé son aileron avant, en descendant dans le virage cinq, nous avons donc dû le mettre au pied pour le changer – ce qui a bien sûr pris du temps. Peut-être que le composé plus souple aurait empêché l’accident, car l’adhérence sur les médiums après la voiture de sécurité était assez faible.

«À partir de ce moment, la course de Pierre a été compromise car il a également subi des dommages au sol, ce qui a entraîné une perte de performances assez importante. Néanmoins, lors de son dernier relais, il a réalisé des chronos fantastiques et était vraiment l’un des plus rapides du marché.

«Malheureusement, nous avons dû le retirer vers la fin de la course pour un problème de boîte de vitesses suspecté que nous devons approfondir. À la fin, il n’a pas réussi à marquer de points, mais il a fait un travail fantastique en qualifications et il a montré que le rythme de course était là – il était tout simplement malchanceux.

