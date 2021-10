Pierre Gasly pourrait être la dernière ligne de défense de Max Verstappen en Turquie

Red Bull pouvait compter sur Pierre Gasly pour aider Lewis Hamilton au GP de Turquie, Max Verstappen ayant trois voitures propulsées par Honda entre lui et son rival pour le titre.

C’est selon le patron de l’équipe Red Bull Christian Horner.

Verstappen prendra le départ de la course d’Istanbul Park depuis la deuxième place sur la grille avec seulement Valtteri Bottas entre lui et le leader.

Son rival pour le titre Hamilton est à la 11e place car, alors qu’il était le plus rapide en qualifications, le pilote Mercedes a une pénalité de 10 places sur la grille pour avoir affronté un nouvel ICE, son quatrième de cette saison.

Entre Verstappen et Hamilton, il y a trois voitures qui pourraient aider Verstappen dans la Gasly d’AlphaTauri en quatrième, Sergio Perez en sixième et Yuki Tsunoda en P9.

Gasly, le plus proche de Verstappen, pourrait être la dernière ligne de défense de Red Bull.

« La performance de Pierre est remarquable, a dit Horner, il est toujours en grande forme le samedi. Espérons qu’il puisse aussi obtenir de bons points dans la course.

« Nous apprécierions bien sûr beaucoup s’il réussissait à garder au moins une Mercedes derrière lui. »

Un grand bravo à Pierre Gasly après une première manche fulgurante en Q3 Il est actuellement en P4 – partageant les Red Bulls 👏#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/iaxao0vKa3 – Formule 1 (@F1) 9 octobre 2021

Quant à la tâche de Verstappen lors de la course de dimanche, Horner dit simplement qu’il doit rester devant Hamilton.

« La meilleure façon de le battre est de rester devant », a-t-il poursuivi. « Nous sommes pleinement concentrés sur notre course et nous essaierons d’obtenir le maximum de points avec les deux voitures.

« J’espère que nous serons plus proches en course qu’en qualifications. Ils sont très rapides sur un tour, nous verrons s’ils peuvent tenir ça sur une distance de course.

Verstappen se dirige vers le Grand Prix de dimanche avec deux points de retard sur Hamilton.

Le conseiller Red Bull, Helmut Marko, espère que son pilote pourra rester devant.

« Évidemment, ça aurait été vraiment sympa de partir en tête », a-t-il déclaré à RTL.

« Si nous ne pouvons pas les dépasser [Bottas], alors nous irons pour la plus longue distance et la sécurité pour nous assurer que nous pouvons nous défendre contre Hamilton.

Marko estime que ce n’est qu’une question de temps avant que Hamilton ne retrouve « son chemin vers l’avant.

« La vitesse de Mercedes est déjà très bonne. Nous devrons également voir ce que la météo va faire, car les prévisions n’ont pas toujours été bonnes jusqu’à présent. »

