Pierre Gasly prend la quatrième PU, et un départ dans la voie des stands

Pierre Gasly prendra le départ du Grand Prix d’Italie depuis la voie des stands après que Honda ait équipé son AlphaTauri de son quatrième moteur de la saison.

Les règles de la F1 stipulent que les pilotes ne peuvent utiliser que trois moteurs avant que des pénalités ne soient encourues.

Gasly était sur le point de prendre le départ du Grand Prix d’Italie de 53 tours à partir de la 19e place après s’être écrasé dans le premier tour des qualifications de sprint.

Le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020 a touché l’arrière de la McLaren de Daniel Ricciardo, brisant ainsi son aileron avant.

Alors qu’il tournait dans Curva Grande, l’aile s’est logée sous son AT02, l’envoyant hors de la piste, à travers le gravier et dans la barrière.

En tant que tel, AlphaTauri et Honda ont choisi de changer son PU, le plaçant sur son quatrième pour cette saison.

Au lieu de prendre le départ de la P19, il partira désormais de la voie des stands.

Une déclaration de Honda disait : “Après son accident d’hier et en tenant compte de la position de départ de Pierre, avec l’équipe, nous avons décidé d’introduire un tout nouveau PU dans le pool qu’il dirigera aujourd’hui.”

Après son accident d’hier et compte tenu de la position de départ de Pierre, nous avons décidé avec l’équipe d’introduire un tout nouveau PU dans la piscine qu’il dirigera aujourd’hui #ItalianGP 🇮🇹 #PoweredByHonda pic.twitter.com/xdwa9jRcHY – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 12 septembre 2021

Après les qualifications du sprint, Gasly a fait part de ses craintes de ne pas pouvoir regagner des places dimanche étant donné l’absence de dépassement dans le sprint de 18 tours.

Lorsqu’on lui a demandé si les points étaient toujours son objectif, il a répondu : « C’est l’objectif. P14, 11 c’est la même chose, tu vas rentrer chez toi avec zéro point donc on va tout faire pour au moins marquer un point demain.

« Évidemment, en regardant la course de l’extérieur, ce qui n’est pas agréable mais peut vous donner une petite idée, malheureusement, je n’ai pas vu un seul dépassement.

« Je regarderai la course à nouveau pour essayer de voir ce qui s’est passé, mais il semblait vraiment difficile de dépasser, nous devons donc comprendre pourquoi et essayer d’améliorer cela.

« Probablement partira de la voie des stands. C’est une course beaucoup plus longue et nous partons à côté du vainqueur du jour, nous allons donc essayer de revenir. »

Mais si le départ de Gasly dans la voie des stands n’est pas une conséquence majeure pour le Français, on ne peut pas en dire autant de la pénalité moteur de Valtteri Bottas.

P1 aux qualifications du sprint de samedi, il a décroché la pole position sachant qu’il était parti en fond de grille à cause d’une pénalité moteur.