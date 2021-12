Pierre Gasly raconte l’histoire d’une arnaque par un faux sponsor en Ouganda

Pierre Gasly a raconté comment il s’est fait arnaquer par un faux sponsor, qu’il avait voyagé en Ouganda dans l’intention de rencontrer.

L’incident bizarre s’est produit avant la saison GP2 2016, juste avant le moment où Gasly a eu 20 ans.

Le Français, qui avait terminé huitième de la série la saison précédente pour DAMS, avait besoin d’un budget pour passer au sein de l’équipe Prema, qui passait en GP2 pour la première fois.

Afin d’essayer d’obtenir le financement nécessaire, Gasly s’est envolé pour l’Ouganda avec sa mère après avoir été en contact avec un prétendu sponsor potentiel.

« J’avais besoin de trouver des sponsors et j’ai fait un voyage en Ouganda », a déclaré Gasly, cité par Motorsport.com, lorsqu’on lui a demandé au Grand Prix d’Abou Dhabi de décrire l’une de ses plus grandes aventures.

« J’ai dû rencontrer un gars qui voulait me sponsoriser, car j’avais besoin du budget pour courir avec Prema.

« C’était pendant les élections présidentielles, il y avait donc un risque élevé de rébellion dans le pays. Mais si je voulais courir avec Prema, il fallait que je trouve de l’argent et j’y suis allé.

« J’avais alors 19 ans et, en [the space of] 24 heures, nous avons décidé de prendre les billets, d’y aller pendant 12 heures et de rencontrer un inconnu, que je ne connaissais malheureusement pas. Il ne s’est jamais présenté. Nous n’avons jamais reçu l’argent.

C’était une expérience que Gasly, qui a remporté le Grand Prix d’Italie pour AlphaTauri en 2020, fait partie de sa courbe d’apprentissage.

« C’était une vraie aventure car du début à la fin, rien ne s’est passé comme prévu », a-t-il ajouté.

« J’y suis allé avec ma mère et nous pensions que nous ne retournerions jamais en Europe. La vérité est que c’était incroyable de voir la pauvreté et les conditions dans lesquelles les gens vivent.

«Nous avons traversé l’équivalent des favelas et cela vous fait voir à quoi ressemblent certaines parties du monde et comment la pauvreté affecte certaines personnes.

« Je suis revenu sans argent. En fait, j’ai perdu de l’argent sur les billets d’avion. Mais c’était une bonne leçon de vie.

Il y avait, bien sûr, une fin heureuse à l’histoire. Gasly a couru pour Prema en 2016 avec lui et son coéquipier Antonio Giovinazzi dominant le championnat, le Français remportant le titre par huit points et passant en F1 avec Toro Rosso l’année suivante.

Après un bref passage chez Red Bull, il est revenu dans leur équipe « soeur », désormais intitulée AlphaTauri, et a triomphé à Monza en 2020 avant de terminer neuvième au classement Pilotes 2021, souligné par un podium azerbaïdjanais et un premier départ en F1 au premier rang. au Qatar.