Pierre Gasly ravi du podium après le Grand Prix d’Azerbaïdjan “insensé”

Pierre Gasly a déclaré que sa voiture AlphaTauri était “incroyable” lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan dimanche, alors que le Français a remporté un superbe podium à Bakou.

Gasly a suivi sa forme lors des qualifications samedi en montant en tête de classement tout au long de la course de dimanche, et a bénéficié de l’abandon de Max Verstappen suite à une défaillance d’un pneu et du blocage de Lewis Hamilton au virage 1 au redémarrage de la course, pour l’aider sur son chemin vers son troisième podium en Formule 1.

Sergio Perez a lutté contre un problème hydraulique et a remporté la course à Bakou, tandis que Sebastian Vettel d’Aston Martin a rejoint la paire sur le podium après un Grand Prix d’Azerbaïdjan scintillant.

“Incroyable, honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi dire”, a déclaré Gasly à Paul di Resta alors qu’il rassemblait ses pensées après la course de dimanche. « C’était une course tellement folle et les deux derniers tours super intenses.

« La voiture a été incroyable tout le week-end et nous l’avons montré dans chaque section où nous étions. [After] qualifications, je ne savais pas si nous pouvions conserver cette position ou nous battre pour un podium, mais au final, nous l’avons fait.

“J’ai déjà terminé une fois premier, une fois deuxième et j’ai raté cette troisième place, donc c’est incroyable aujourd’hui d’obtenir ce podium.”

Gasly a été engagé dans une bataille acharnée pour le podium final avec Charles Leclerc de Ferrari et Lando Norris de McLaren dans le sprint de deux tours jusqu’à la ligne, mais il a déclaré qu’il était capable de gagner la P3 malgré un problème avec son groupe motopropulseur.

“Nous devions sortir les coudes”, a souri Gasly lorsqu’on lui a posé des questions sur les batailles du dernier tour. « C’était une course très difficile pour moi avec un problème de moteur, donc nous perdions beaucoup de puissance en ligne droite.

« Seb a réussi à nous dépasser en milieu de course et je savais que ces deux derniers tours allaient être très difficiles avec Charles derrière.

“A chaque freinage [zone], je ne savais pas si j’allais arrêter la voiture mais je devais y aller – je voulais vraiment ce podium. C’est juste incroyable après un si bon week-end.

Avec Yuki Tsunoda faisant un doublé pour l’équipe basée à Faenza, Gasly a déclaré qu’il pourrait bien y avoir une fête dans le garage AlphaTauri.

“[We got] de très bons points, Yuki a également fait une très bonne course. Dans l’ensemble, un travail fantastique et j’espère que nous pourrons célébrer tous ensemble ce soir. »

