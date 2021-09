Pierre Gasly remet en question le prix du « Pilote du jour » de Sergio Perez

Pierre Gasly ne comprend pas pourquoi Sergio Perez de Red Bull a été élu Pilote du jour au Grand Prix des Pays-Bas.

Perez a été amené dans le giron de Red Bull pour la campagne 2021 dans le but de résoudre le deuxième siège apparemment maudit.

Gasly et Alex Albon n’ont pas pu conserver leur place aux côtés de Max Verstappen, et Perez malgré des éclairs de forme et une victoire au Grand Prix d’Azerbaïdjan, a également connu ses moments difficiles sous les couleurs de Red Bull.

La qualification pour le GP des Pays-Bas a été particulièrement frustrante car Perez est sorti en Q1, et il partirait plus tard de la voie des stands car Red Bull a choisi de lui fournir une quatrième nouvelle unité de puissance pour la saison.

Comme cela a été le cas plusieurs fois cette saison, les performances de Perez en course lui ont ensuite valu quelques éloges, le Mexicain s’étant battu pour terminer P8, ce résultat survenant après un arrêt forcé au stand après avoir crevé ses pneus.

Pour ses efforts, Perez a été élu « pilote du jour », mais Gasly ne comprend pas très bien pourquoi, et a admis que cela faisait un peu plus mal étant donné qu’il avait été négligé pour un retour à Red Bull pour 2022.

Gasly était en concurrence avec Perez pour le deuxième siège Red Bull pour 2022, bien que la formation autrichienne ait décidé de conserver les mêmes alignements, ce qui signifie que Perez continue aux côtés de Verstappen et Gasly reste un pilote AlphaTauri.

“Red Bull préfère continuer avec Sergio”, a déclaré Gasly à Canal+.

“C’est vrai que quand on voit les performances, surtout le week-end dernier à Zandvoort, quand il était en Q1 et qu’il a terminé huitième, un tour derrière son coéquipier, et était le meilleur pilote du Grand Prix [Driver of the Day], il y a certaines choses que vous ne comprenez pas vraiment.

“Mais après ça, c’est tout, malheureusement c’est comme ça, hors de mon contrôle, et je ne peux que me concentrer sur ce qui se passe et continuer à faire de mon mieux pour l’équipe et pour moi-même, et je suis sûr que ça va payer dans le avenir avec une opportunité dans une grande équipe.

Gasly a admis se sentir un peu sous-estimé, Red Bull n’ayant pas récompensé sa saison la plus solide à ce jour en Formule 1, une campagne où Gasly a déjà terminé dans les points 10 fois, égalant son décompte pour 2020.

“Je suis sûr qu’avec les résultats que j’ai obtenus cette année, je fais la meilleure saison à Toro Rosso et AlphaTauri de tous les pilotes depuis qu’ils ont commencé en F1 au cours des 15 dernières années”, a-t-il déclaré.

« Et je ne suis pas récompensé pour aller plus haut. Et c’est ça, c’est vrai que c’est triste et un peu frustrant d’une part, et d’autre part c’est comme ça, ce sont des choses qui sont hors de mon pouvoir.

« Malheureusement, cela ne dépend pas de moi. »