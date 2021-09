Pierre Gasly reproche à AlphaTauri de “mauvais travail” en qualifications

in

Pierre Gasly s’en est pris à son équipe AlphaTauri, les accusant d’une erreur de stratégie de qualification qui l’a laissé partir au départ du Grand Prix de Russie à la 12e place.

Le Français avait montré son rythme impressionnant habituel sur un seul tour dans des conditions sèches et humides à Sotchi, plus rapide que tout le monde sauf le duo Mercedes pendant FP2.

Il avait également bonne mine lorsque les qualifications ont miraculeusement démarré à l’heure après une matinée détrempée, tous les pilotes utilisant des pneus intermédiaires en Q1 et Q2.

Mais alors que la dernière session touchait à sa fin, les appels de Gasly à venir pour un nouveau caoutchouc sont tombés dans l’oreille d’un sourd et il a été éliminé des tirs au but parmi les 10 premiers, se qualifiant d’une position devant son coéquipier Yuki Tsunoda – qu’il avait été confortablement plus rapidement qu’auparavant.

C’était d’autant plus exaspérant pour Gasly lorsqu’il a vu Lewis Hamilton commettre une erreur en Q3, permettant à Lando Norris, Carlos Sainz et George Russell de chausser les slicks lorsque la piste s’est suffisamment asséchée et de verrouiller les trois premières positions sur la grille.

une occasion manquée aujourd’hui, mais on la reprendra demain quand on repartira dans les points – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 25 septembre 2021

“Je n’ai pas les mots”, a déclaré Gasly à Sky F1. « Nous avons été très compétitifs tout au long de la Q1 et de la Q2, puis nous sommes restés sur les pneus usagés, qui étaient morts, et pendant trois tours j’ai demandé à boxer parce que la piste était sèche.

« Nous ne l’avons pas fait, et au final nous n’étions nulle part avec ces pneus usés.

« J’ai l’impression que nous avons raté une énorme opportunité. Comme nous venons de le voir, c’était une Q3 folle et nous savons que dans ces conditions, vous devez être là jusqu’au bout et aujourd’hui, nous avons fait un mauvais travail.

En sortant de la voiture, Gasly était visiblement en colère et s’était également plaint à la radio de l’équipe d’avoir été bloqué par Russell. Mais il est devenu évident plus tard à quoi était due la majeure partie de sa mauvaise humeur.

« J’ai été un peu bloqué, mais ce n’était même pas le but », a-t-il ajouté. « Nous aurions dû être là-bas avec des pneus neufs comme la plupart des autres gars et nous ne l’avons pas fait.

« Nous devons revoir pourquoi nous avons décidé de le faire. Mais maintenant, cela n’a pas d’importance, nous devons penser à demain et récupérer car nous avons besoin de points.