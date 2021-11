Pierre Gasly a déclaré que ses passages à la deuxième place lors des deux séances d’essais libres étaient son meilleur vendredi de la saison, malgré des conditions difficiles au Qatar.

Le pilote AlphaTauri s’est rendu sur le circuit international de Losail et semblait à l’aise dès le départ, tout comme son coéquipier Yuki Tsunoda lors d’une journée globalement positive pour l’équipe basée à Faenza sur un tout nouveau circuit de Formule 1.

Gasly a déclaré que les conditions difficiles ont joué leur rôle dans la pratique, cependant, Lando Norris a déclaré que le vent pourrait avoir un impact significatif sur un circuit rapide, ce qui pourrait facilement perturber l’équilibre des voitures.

Mais du point de vue de Gasly, il était heureux de voir les performances de sa voiture vendredi.

«Ça a été génial. P2 dans les deux séances, je veux dire, ça a été un très bon vendredi – le meilleur de la saison jusqu’à présent », a déclaré Gasly dans le paddock après la course de vendredi.

« C’était génial. En fait, à l’intérieur de la voiture, ce n’est pas si facile dans ces conditions, donc je ne peux pas dire – on a l’impression que nous volons mais le temps au tour est vraiment bon, donc c’est un point positif.

« Mais quand même, je pense qu’en termes d’équilibre, je pense que nous pouvons faire encore mieux pour demain, donc nous allons essayer de travailler là-dessus. »

aujourd’hui était une bonne journée ET une bonne nuit pic.twitter.com/YGZ2iAmhHB – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 19 novembre 2021

Gasly a régulièrement figuré parmi les six premiers lors des qualifications toute la saison, mais lorsqu’on lui a demandé si une place parmi les trois premiers sur la grille était possible samedi, il n’a pas tardé à mettre fin à toute idée de prendre de l’avance sur lui-même – et a gardé son attention sur le tâche immédiate d’essayer de devancer Alpine dans le championnat des constructeurs.

« Soyons objectifs », a-t-il dit en riant. « Je pense que Red Bull et Mercedes accélèrent toujours massivement le rythme samedi et dimanche, ils ne sont donc clairement pas la cible.

« Nous ferons évidemment de notre mieux et si nous pouvons être devant eux, ce sera évidemment très agréable.

« Mais l’objectif principal pour nous est Alpine, et nous essaierons de nous battre avec les McLaren et les Ferrari, mais jusqu’à présent, nous avons l’air très compétitifs et je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire demain. »